Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Повстанцам на севере Эфиопии дали 72 часа для сдачи в руки властей

Повстанцам на севере Эфиопии дали 72 часа для сдачи в руки властей

Аддис-Абеба, 22 ноября. Эфиопские власти дали повстанцам на севере государства три дня, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам.

Об этом рассказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Власти страны 22 ноября призвали руководство и отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) сдаться и признать полную безнадежность ситуации. Абий Ахмед заявил, что «это последний шанс».

Прежде Федеральное агентство новостей сообщало, что в ноябре в эфиопском штате Тыграй начались боевые действия между правящим в нем НФОТ и центральным правительством страны.

Новости партнеров