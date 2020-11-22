Повстанцам на севере Эфиопии дали 72 часа для сдачи в руки властей

Аддис-Абеба, 22 ноября. Эфиопские власти дали повстанцам на севере государства три дня, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам.

Об этом рассказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Власти страны 22 ноября призвали руководство и отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) сдаться и признать полную безнадежность ситуации. Абий Ахмед заявил, что «это последний шанс».

Прежде Федеральное агентство новостей сообщало, что в ноябре в эфиопском штате Тыграй начались боевые действия между правящим в нем НФОТ и центральным правительством страны.