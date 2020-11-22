Актер Ченнинг Татум исполнит главную роль в новом триллере от Universal

Вашингтон, 22 ноября. Звезда картин «Супер Майк» и «Шаг вперед» Ченнинг Татум снимется в новом фильме от студии Universal. Детальная информация о проекте пока не разглашается.

Продюсерами триллера выступят Кристофер Миллер и Фил Лорд. Дата выхода картины неизвестна. За сценарий триллера отвечают Рид Кэролин и Уэс Тук. Съемки киноленты запланированы на начало 2021 года.

Детали сюжета картины не раскрываются, однако в описании фильма подчеркивается, что это будет «современный, насмешливый триллер, вдохновленный классическим наследием миром монстров Universal».

Недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что Ченнинг Татум попробует себя в роли продюсера драматической ленты «Космонавт из Богемии». Главную роль в этом фильме сыграет известный актер Адам Сэндлер.