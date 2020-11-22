Белорусские власти намерены ввести санкции против лидеров ЕС

Минск, 22 ноября. Белорусские власти намерены включить в санкционные списки лидеров Евросоюза и ряд европейских стран. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Минск приостанавливает сотрудничество с Европейским союзом по вопросам прав человека. Поводом послужила заморозка двусторонних отношений между Белоруссией и двумя крупными европейскими банками: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк.

«Все это абсолютно искусственно политизировано, не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека», — отметил глава ведомства.

Возобновление сотрудничества возможно при условии смены политического курса банками, которые на данной стадии решили временно прекратить отношения с правительством республики.

Законопроект о санкциях в отношении ряда чиновников Белоруссии ранее согласовали в Палате представителей Конгресса США. Документ также предполагает введение ограничений против россиян, так как обе страны являются членами Союзного государства.