Вдова Джигарханяна отреагировала на избрание его преемником Газарова

Вдова Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Татьяна Власова отреагировала на информацию о кандидатуре будущего худрука театра, которым Джигарханян руководил с 1996 года.

Ранее ФАН стало известно, что Московский драматический театр, который до конца жизни возглавлял Армен Джигарханян, определился с новым художественным руководителем. На эту должность артисты намерены рекомендовать Сергея Газарова, который с 1998 года является режиссером этого театра. Соответствующая просьба направлена в столичный департамент культуры. Также артисты предложили изменить название театра, сделав его театром имени Джигарханяна.

«На собрании было решено просить Департамент культуры Москвы присвоить театру имя основателя, чтобы он назывался не «под руководством Джигарханяна», а «Московский театр Джигарханяна», — рассказал ФАН источник в театре.

По мнению Татьяны Власовой, Сергей Газаров — идеальный кандидат на место преемника Джигарханяна.

«Насчет Газарова я очень рада, — рассказала она в комментарии ФАН. — Я его очень хорошо знаю как человека и хорошо знаю его работы. Он замечательно ставил у Армена Борисовича на Малой сцене «Ревизора», это был потрясающий спектакль. И когда Армен Борисович задумывался, кого сделать преемником, у него первая мысль была о Сереже. Если он согласится, дай бог. Я его видела на прощании [с Арменом Джигарханяном 17 ноября] и тогда подумала, дай бог, чтобы он согласился и начал работать с театром».

К идее присвоить театру имя Джигарханяна его вдова тоже отнеслась положительно.

«Это большая честь. Мы никогда с Арменом Борисовичем на эти темы не говорили, но наверно ему было бы приятно», — отметила она.

Большое интервью с Татьяной Власовой, с которой Армен Джигарханян прожил более 50 лет, читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

Московский драматический театр был основан Арменом Джигарханяном в 1996 году, до конца жизни Народный артист СССР оставался его художественным руководителем. Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни после тяжелой болезни. Гражданская панихида прошла в его театре 17 ноября. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.