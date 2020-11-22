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Берлин выразил сожаление в связи с выходом Вашингтона из ДОН

Берлин выразил сожаление в связи с выходом Вашингтона из ДОН

Берлин, 22 ноября. Германия сожалеет, что Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен объявил о выходе страны из соглашений об открытом небе. Американских политик назвал документ «устаревшим».

«Мы сильно сожалеем, что США решились на этот шаг и сейчас его совершили», — отметил немецкий министр.

Германия считает соглашение важной частью архитектуры контроля над вооружениями, отметил Маас. Он сообщил, что Берлин и дальше будет соблюдать условия Договора.

Федеральное агентство новостей сообщало о заявлении МИД РФ по решению Вашингтона выйти ДОН. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали решение США политической игрой.

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