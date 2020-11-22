Канцлер Германии озвучила особенности прошедшего саммита G20

Берлин, 22 ноября. Лидеры «Группы двадцати» на последнем саммите уделяли больше внимания вопросам устойчивого развития государств. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Политик обратила внимание, что главы государств во время саммита затронули вопросы климата и окружающей среды. По ее словам, было приятно наблюдать за тем, как политики обсуждают бережное отношение к природе, а не ищут способы для продолжения «хищнической эксплуатации» ее ресурсов. Переговоры лидеров G20 показали, что участники вынесли урок из пандемии и готовы обеспечить устойчивость экономики.

По результатам саммита была подписана декларация. В ней говорится о поддержании экономического роста мировой экономики, борьбе с последствиями пандемии и необходимости взаимодействия для устойчивого развития всех государств.

Федеральное агентство новостей писало, что иностранные СМИ обратили внимание на готовность президента России Владимира Путина поделиться с другими государствами вакциной от коронавируса.