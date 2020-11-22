Гутерреш попросил лидеров G20 снизить расходы на углеводородную экономику

Нью-Йорк, 22 ноября. Антикризисные меры на фоне пандемии коронавируса должны помочь примирению человечества и природы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

На закрытой видеовстрече саммита «Большой двадцатки» Гутерреш подчеркнул, что триллионы долларов на восстановление — это деньги, занимаемые у будущих поколений, и они не должны превратиться в гору долгов на разрушенной планете.

Члены G20 должны присоединиться к глобальной коалиции, которая стремится к нулевым выбросам парниковых газов, причем начинать действовать важно уже сейчас. Следует установить цену на углеродные выбросы, прекратить субсидирование ископаемых источников энергии и строительство новых угольных электростанций.

Также генсек ООН призвал инвестировать в устойчивую инфраструктуру, сместить налоговую нагрузку на доход от продажи углеродов с налогоплательщиков на предприятия-загрязнители и ввести обязательную финансовую отчетность за создание климатических рисков.