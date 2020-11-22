«Большая двадцатка» продлила отсрочку бедным странам по обслуживанию долгов

Эр-Рияд, 22 ноября. Отсрочка бедным странам по выплатам платежей в рамках обслуживания долгов продлена до июня 2021 года, говорится в итоговом заявлении саммита G20.

Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан объяснил, что многие государства не способны выполнять свои долговые обязательства из-за пандемии нового коронавируса и связанного с ней экономического кризиса. Им будет оказана помощь в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В апреле «Группа двадцати» позволила приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу до конца текущего года. Этим правом воспользовались не менее 46 стран с низкими доходами. Сегодня члены G20 подтвердили готовность поддержать все развивающиеся и наименее развитые страны в их противостоянии COVID-19.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее предупредил, что эффект домино от банкротств может разрушить мировую экономику. По его словам, нельзя позволить, чтобы распространение коронавируса привело к долговой пандемии.