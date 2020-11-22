Донецк, 22 ноября. Жители на подконтрольном Украине Донбассе организовали отряды, чтобы защищаться от мародеров из ВСУ, которые устраивают групповые набеги.

В местах дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ участились случаи мародерства. Бойцы украинской армии разбирают дома, чтобы получить дрова для обогрева блиндажей. Группы украинских военнослужащих нападают на дачные поселки.

Местные жители вынуждены были создать отряды самообороны, которые патрулируют территории. В управлении Народной милиции (УНМ) ДНР рассказали, что жителям приходится давать отпор военным ВСУ и столкновения порой приводят к госпитализации пострадавших.

Федеральное агентство новостей также писало, что Киев готов продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Однако «формулу Штайнмайера» в него включать не будут.