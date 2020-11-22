Лариса Гузеева показала нежное фото с сыном Георгием

Москва, 22 ноября. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась фотографией с наследником в День сыновей. Нежный снимок мамы и сына растрогал фанатов.

На опубликованном фото Георгий прижимается щекой к лицу матери, закрыв глаза. При этом наследник знаменитости выглядит весьма мужественно: он широкоплеч и носит бороду. Подобный контраст между брутальной внешностью и сыновьей нежностью не может оставить равнодушным.

«Моя жизнь! Моя любовь! Мое все! Сегодня День сыновей. Пусть все будет так, как ты хочешь! Живи в радости! Я рядом», — оставила послание Георгию телеведущая.

Фанаты, давно не видевшие сына звезды на фото, пришли в восторг. Они умилились снимку и призвали Гузееву почаще делиться кадрами со своими красивыми детьми.

«Вы оба так и светитесь любовью!!!»; «Красивые мама и сын! Счастья вам!»; «Какая теплая фотография», — оставили комментарии пользователи соцсети.

В День сыновей своего наследника поздравила и Юлия Меньшова. Она рассказала о взрослении сына Андрея и показала его архивные фотографии, сообщило Федеральное агентство новостей.