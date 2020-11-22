Развитие подводного флота РФ вынуждает США создавать «корабли-призраки»

Москва, 22 ноября. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что «корабли-призраки» не защитят США от новейших российских подводных лодок.

Ранее экс-министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон планирует расширить военно-морской флот до 500 пилотируемых и беспилотных кораблей для борьбы с российскими подлодками.

По мнению Леонкова, американские «корабли-призраки» не смогут защитить США от российских подлодок, которые вооружены не только крылатыми, но и баллистическими ракетами, передает «НьюИнформ».

«Американцы пытаются максимально себя обезопасить, вкладывая деньги в такие изделия. Однако у этих изделий, при всех их достоинствах, есть и недостатки. Например, что будут делать эти беспилотные корабли в непогоду, во время шторма? Смогут ли они так же выполнять свою боевую задачу? Потому что подводной лодке, находящейся на глубине, шторм для выполнения задачи — не помеха», — пояснил он.

Леонков также добавил, что Россия тоже занимается разработкой собственных надводных и подводных роботизированных комплексов, однако они предназначены для решения других задач.