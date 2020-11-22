Церемония передачи корабля «Одинцово» ВМФ РФ состоялась в Балтийске

Москва, 22 ноября. Малый корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» принят в состав Военно-морского флота России. Церемония поднятия Андреевского флага прошла в Балтийске.

Торжественный подъем флага в Балтийске ознаменовал зачисление «Одинцово» в Балтийский флот. Приказ о его зачислении подписал главком ВМФ МРК, корабль включили в состав 1-го Гвардейского дивизиона 36-й Краснознаменной бригады ракетных катеров, как указали в пресс-службе флота.

«Одинцово» является уже третьим серийным кораблем проекта «Каракурт», который построили на судостроительном заводе «Пелла». При этом «Одинцово» первым среди них был оснащен зенитным комплексом «Панцирь-М2». Помимо него на корабле установлены две пулеметных установки калибром в 14,5 и 12,7 миллиметра.

Общая длина корабля составила 67 метров, в ширине «Одинцово» составляет 11 метров. Его водоизмещение превышает 800 тонн, а дальность плавания составит около 2500 морских миль при поддержании автономности на протяжении 15 суток.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Каспийскую флотилию ВМФ РФ ожидает модернизация. Командование намерено включить в ее состав новые корабли и вооружение для эффективного решения оперативных задач.