Адвокат Ефремова надеется использовать лжесвидетельства семьи Захарова при кассации

Москва, 22 ноября. Гражданская жена Захарова уверена, что семья курьера дала суду недостоверные показания. Адвокат Ефремова обсудил этот вопрос с ФАН.

Правозащитник актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин подчеркнул, что информация о лжесвидетельствовании является «полезной и будет использована при кассации».

Стерхова сообщила, что на предварительном следствии семья Захарова выступила в суде с ложными показаниями. В частности, жена курьера утверждала, что у них была прекрасная семья и погибший обеспечивал ее. По словам Стерховой, неправдивыми являются и слова Захаровой о том, что семья никогда не знала о существовании Стерховой.

Михаил Ефремов получил более семи лет лишения свободы за смертельного ДТП. Актер в нетрезвом виде сел за руль 8 июня. Он не смог справиться с управлением автомобилем, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Водитель фургона, в который врезался артист, скончался.