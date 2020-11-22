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Защита Ефремова: Лжесвидетельства семьи Захарова будут полезны при кассации

Адвокат Ефремова надеется использовать лжесвидетельства семьи Захарова при кассации

Москва, 22 ноября. Гражданская жена Захарова уверена, что семья курьера дала суду недостоверные показания. Адвокат Ефремова обсудил этот вопрос с ФАН.

Правозащитник актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин подчеркнул, что информация о лжесвидетельствовании является «полезной и будет использована при кассации».

Стерхова сообщила, что на предварительном следствии семья Захарова выступила в суде с ложными показаниями. В частности, жена курьера утверждала, что у них была прекрасная семья и погибший обеспечивал ее. По словам Стерховой, неправдивыми являются и слова Захаровой о том, что семья никогда не знала о существовании Стерховой.

Михаил Ефремов получил более семи лет лишения свободы за смертельного ДТП. Актер в нетрезвом виде сел за руль 8 июня. Он не смог справиться с управлением автомобилем, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Водитель фургона, в который врезался артист, скончался.

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