Король Саудовской Аравии пожелал Италии удачи на саммите G20 в 2021 году

Эр-Рияд, 22 ноября. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально передал председательство «Большой двадцатки» (G20) Италии.

По итогам саммита определены основные цели по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Италия принимает председательство в G20 в 2021 году. Король Саудовской Аравии пожелал Италии успехов в проведении G20.

По его словам, Саудовская Аравия будет выполнять важную роль в «Большой двадцатке». Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд считает, что G20 выполнила свои обязательства по решению острых вопросов в 2020 году.

Саммит G20 прошел 21–22 ноября в режиме онлайн-конференции из-за пандемии. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что зарубежные СМИ обратили внимание на выступление президента России Владимира Путина.