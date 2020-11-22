Сын Киркорова растрогал фанатов обращением к отцу

Москва, 22 ноября. Сын известного эстрадного певца Филиппа Киркорова Мартин публично обратился к своему знаменитому отцу.

Наследник «короля российской эстрады» на странице в Instagram напомнил, что 22 ноября отмечается День сыновей. Мартин короткой фразой признался отцу в своих чувствах и выразил благодарность за все сделанное для него.

«Я сын лучшего папы», — написал восьмилетний мальчик.

Фанатов растрогало признание Мартина. Мальчика они назвали «папиным счастьем» и копией знаменитого певца.

«Любите и поддерживайте друг друга!»; «С праздником! Лучшие папа и сын»; «Какая прелесть», — написали поклонники.

Мартин, как и его сестра Алла-Виктория, появился на свет благодаря суррогатной матери. Мальчик увлекается футболом и некоторое время занимался в академии «Барселоны». Осенью прошлого года сменил ее на ЦСКА.

О Дне сыновей вспомнили в воскресенье и фанаты экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Станислава Костюшкина. Поклонники расчувствовались, увидев архивный снимок певца с беременной женой.