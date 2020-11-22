Россиянам объяснили, почему сыр полезнее остальных молочных продуктов

Москва, 22 ноября. Полезность сыров оценил кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

Сыр практически не имеет в составе лактозы — молочного сахара. Также продукт располагает большим количеством полноценного белка. Исследование ученых из Ирландии указывает и на то, что сыр может в меньшей степени сказываться на повышении уровня холестерина в крови, напомнил Спахов в комментарии изданию «Аргументы и факты».

Правильный завтрак должен состоять из белков, жиров и клетчатки. Оптимальными продуктами для него являются яйца, рыба, зелень, хлеб и сыр. Хорошим вариантом для первого приема пищи могут стать и овсяные хлопья.