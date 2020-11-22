Ученые разработали эффективную методику лечения муковисцидоза

Москва, 22 ноября. Российские ученые разработали методику, способную предотвратить развитие муковисцидоза. Об этом сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

Развитие этого заболевания вызывает мутация в гене CFTR, говорится в сообщении. Российским специалистам удалось отредактировать геномы стволовых клеток пациентов с муковисцидозом, благодаря чему заболевание поддается лечению.

Муковисцидоз считается редким заболеванием, причиной возникновения которого является мутация в конкретном гене. Эта болезнь встречается примерно у каждого трехтысячного новорожденного в странах с разным уровнем развития медицины.

Британские ученые назвали первые признаки рака ротовой полости. Появление белых или красных пятен во рту должно стать сигналом для обращения к онкологу. Образование шишек или любых припухлостей также нужно немедленно показывать врачу.