Учащиеся ДВФУ при помощи «Ростелекома» обучались борьбе с кибератаками

Владивосток, 22 ноября. Сотрудники «Ростелеком-Солар» провели для учащихся Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) учения по борьбе с кибернетическими угрозами.

Участие в тренировке приняли 30 студентов, обучающихся по направлениям «Информационная безопасность» и «компьютерная безопасность». Перед началом занятий были проведены тематические лекции. Специалисты рассказали участникам о видах хакерских атак, выявлении вредоносной деятельности и борьбе с киберпреступниками.

После этого начались тестовые задания, разбитые на два этапа. Вначале был отработан анализ ситуации инфобезопасности. Во второй части студенты выявляли цепочку действия взломщиков во время атаки, состоящей из нескольких этапов повышенной сложности. Действия на киберполигоне вызвали серьезный интерес среди учащихся.

Опасность со стороны взломщиков реальна, и нагрузка на граждан растет. Напомним, зампредседателя комитета Госдумы по инфополитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов уверен, что при раскрытии тяжких преступлений в будущем может помочь система с искусственным интеллектом.