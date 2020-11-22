Несовершеннолетнюю девушку чуть не изнасиловали на турецком курорте

Кемер, 22 ноября. Житель Турции домогался до несовершеннолетней студентки, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в провинции Анталья, где 17-летняя девушка каталась на велосипеде. В момент, когда турчанка сбавила скорость, на нее напал мужчина и попытался совершить действия сексуального характера.

Жертве удалось вырваться и сбежать. Она сразу обратилась в полицию и описала внешность предполагаемого насильника.

Преступник пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но мужчину задержали на территории сада закрытого отеля. Нападавшим оказался 31-летний Эврим М.

После медосмотра турка отправили в полицейский участок для дачи показаний. Сейчас он находится в тюрьме Кемера.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что педофил из турецкого Газипаша на протяжении нескольких лет насиловал собственных племянников. О случившемся дети рассказали учителю.