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Несовершеннолетнюю девушку чуть не изнасиловали на турецком курорте

Несовершеннолетнюю девушку чуть не изнасиловали на турецком курорте

Кемер, 22 ноября. Житель Турции домогался до несовершеннолетней студентки, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в провинции Анталья, где 17-летняя девушка каталась на велосипеде. В момент, когда турчанка сбавила скорость, на нее напал мужчина и попытался совершить действия сексуального характера.

Жертве удалось вырваться и сбежать. Она сразу обратилась в полицию и описала внешность предполагаемого насильника.

Преступник пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но мужчину задержали на территории сада закрытого отеля. Нападавшим оказался 31-летний Эврим М.

После медосмотра турка отправили в полицейский участок для дачи показаний. Сейчас он находится в тюрьме Кемера.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что педофил из турецкого Газипаша на протяжении нескольких лет насиловал собственных племянников. О случившемся дети рассказали учителю.  

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