Несовершеннолетнюю девушку чуть не изнасиловали на турецком курорте

Кемер, 22 ноября. Житель Турции домогался до несовершеннолетней студентки, сообщает издание Hurriyet.
Инцидент произошел в провинции Анталья, где 17-летняя девушка каталась на велосипеде. В момент, когда турчанка сбавила скорость, на нее напал мужчина и попытался совершить действия сексуального характера.
Жертве удалось вырваться и сбежать. Она сразу обратилась в полицию и описала внешность предполагаемого насильника.
Преступник пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но мужчину задержали на территории сада закрытого отеля. Нападавшим оказался 31-летний Эврим М.
После медосмотра турка отправили в полицейский участок для дачи показаний. Сейчас он находится в тюрьме Кемера.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что педофил из турецкого Газипаша на протяжении нескольких лет насиловал собственных племянников. О случившемся дети рассказали учителю.