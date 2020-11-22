Штаб Трампа запросил повторный пересчет голосов в Джорджии

Адвокаты действующего президента США Дональда Трампа продолжают настаивать на честном пересчете голосов в штате Джорджия. Команда юристов главы Белого дома выдвинула требование 21 ноября — на следующий день после того, как избирательный центр региона объявил Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.

«Мы сосредоточены на обеспечении соблюдения всех аспектов закона штата Джорджия и Конституции США. Мы заинтересованы в том, чтобы учитывались все законные бюллетени. Президент Трамп и его предвыборная кампания продолжают настаивать на честном пересчете голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей и другие важные гарантии», — говорится в заявлении штаба Трампа.

На прошлой неделе после ручного подсчета Джо Байден с 12 670 голосами был объявлен победителем президентских выборов в штате. После первого пересчета Трамп получил 900 изначально якобы потерявшихся голосов: в округах были обнаружены тайники с неучтенными бюллетенями.

Первый пересчет проводился согласно законодательству штата, так как разрыв между кандидатами составил менее 0,5%. Пересчет проверялся вручную с целью убедиться, что машины точно подсчитали бюллетени. Теперь же Трамп имеет полное право требовать повторного пересчета голосов. Президент уверен, что дополнительная проверка выявит «незаконные бюллетени».

«Давайте прекратим давать людям ложные результаты. Наступит время, когда мы прекратим считать незаконные бюллетени», — сказано в заявлении штаба Трампа.

В свою очередь пресс-секретарь предвыборной компании Джо Байдена Жаклин Ротенберг заявила, что еще один пересчет «просто подтвердит победу Джо Байдена в Джорджии уже в третий раз».

Несмотря на то, что при первом пересчете в штате были выявлены тысячи неучтенных бюллетеней, Ротенберг полагает, что у Трампа нет доказательств, чтобы подтвердить свои «безосновательные претензии».

Повторный пересчет голосов в Джорджии выявил большое количество неучтенных голосов за Трампа именно в двух наиболее густонаселенных и демократических округах. Это указывает на высокую вероятность фальсификаций на участках. Еще один пересчет голосов в Джорджии пройдет на следующей неделе.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что способен повлиять на итоги президентских выборов. По его словам, у него для этого достаточно данных о фальсификациях. Глава Белого дома уточнил, что обладает информацией о многочисленных нарушениях, совершенных в ходе голосования в четырех штатах. Трамп утверждает, что этой информации достаточно, чтобы одержать безоговорочную победу на выборах.