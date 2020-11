Зеленский тянет время, создавая иллюзию мира на Донбассе

Украина ждет вступления Байдена на пост президента США и сознательно продолжает создавать иллюзию движения к миру, периодически вбрасывая фейки о достигнутых договоренностях. На этом фоне Донбасс проинспектировали американские морпехи, а неподалеку от Крыма под патронажем Запада планируется создание отдела информационной борьбы с «российской пропагандой». Одновременно, Турция начала практические шаги по реализации двухстороннего военного соглашения с Украиной, начав с интеграции системы обмена данными о воздушной обстановке. И это все на фоне продолжающегося ухудшения социально-экономической обстановки в стране и задержке «долгожданного» кредита от МВФ, что создает предпосылки для смены власти на Украине.



За текущую неделю количество обстрелов, по данным смешанной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, оставалось на достаточно низком уровне.

При этом, практически 90% нарушений было зафиксировано в районе Ясиноватой (7 км северо-восточнее Донецка) – давней «горячей» точки, где позиции ВС ДНР и ВС Украины находятся довольно близко друг к другу.

Также росту обстрелов способствовала начавшаяся ротация 54 механизированной бригады, которая занимает позиции между Авдеевкой (6 км севернее Донецка) и Новгородским (8 км западнее Горловки). В ВС Украине довольно часто явление, что в полосе меняемого соединения резко повышается «градус напряженности». Обусловлено это рядом факторов:

- желание напоследок «урвать» медальку или премию, за нанесенные Народной милиции потери (на Украине есть целая система премирования за уничтоженную технику и т.д.);

- попытка снизить количество боеприпасов, вывозимых в пункт постоянной дислокации. Кроме того, при увеличенном расходе боеприпасов больше вероятности списать их для последующего вывоза и продажи на территории Украины;

- увеличением активности на передке, с целью уточнения позиций Народной милиции, подготовки своих оборонительных сооружений к передаче.

Первые признаки подготовки ротации появились в минувшее воскресенье с информацией о дорожно-транспортном происшествии военной колонны в районе Новобахмутовки при перевозке БМП-2 на тягачах. Учитывая близость населенного пункта двум дорогам, ведущим к железнодорожным станциям в Покровске (50 км северо-западнее Донецка) и Константиновке (50 км севернее Донецка), скорее всего это 54 бригада приступила к вывозу неиспользуемой техники (возможно неисправной).

Начало ротации подтверждается и большим количеством техники обнаруженной СММ ОБСЕ на железнодорожных станциях в Константиновке, Дружковке и Покровске. При этом, судя по всему, на замену в Дружковку и Константиновку прибывают подразделения 72 механизированной бригады. Пока приехали танковый батальон и вся артиллерия бригады (это целых четыре дивизиона – два артиллерийских, реактивный и противотанковый). На этом фоне со стороны ВС Украины осуществляется намеренное блокирование работы патрулей СММ ОБСЕ, которых в течение двух дней под надуманными предлогами не допускали в Константиновку.

Убывать подразделения 54 бригады, по всей видимости, будут с Покровска, где бдительные товарищи из ОБСЕ 19 ноября заметили пять танков из состава ее танкового батальона.

На фоне проводимых ротационных мероприятий, 18-19 ноября силами подразделений МВД при поддержке ВС Украины были проведены рейды в Селидово, Новогродовке, Украинске и Горняке. По итогам было составлено более 50 административных протоколов.

Также на этой неделе своим присутствием Донбасс почтила делегация аппарата атташе при посольстве США на Украине во главе с атташе по вопросам морской пехоты подполковником Дэниелом Шерлингом. Целью визита была инспекция состояния дел в подразделениях морской пехоты Украины, именно поэтому принимал ее командующий морской пехотой ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль. Он же сейчас является и командиром оперативно-тактической группировки «Восток» операции объединенных сил (ООС).

В целом Вашингтон на этой неделе обратил довольно пристальный взор на Донбасс. Так, заявлено, что правительство США и Госдепартамент обеспечат строительство двух новых военных городков для подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины в Бердянске и Мариуполе. Объекты будут представлять собой модульные городки контейнерного типа.

Более того, при финансовой поддержке Вашингтона запущена двухлетняя программа поддержки переселенцев Донбасса. На нее выделено 2 млн. долларов.

Pleased to launch 2-year program with @IREXintl that will integrate #Ukraine ’s internally displaced persons and build societal resilience in the face of Russia's aggression. #USUkrainePartnership @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/tTaHaraA4T

Примечательно, что выполнять ее будет некоммерческая организация «Совет по международным исследованиям и обменам», которая основана небезызвестным товарищем Соросом и работает в интересах распространения идей «демократии» и ее основных принципов. Также одной из ее программ является обучение работе со СМИ и распознаванию дезинформации. Скорее всего, именно последнему аспекту и будет посвящена ее работа с переселенцами.

На этом фоне переговорный процесс по Донбассу окончательно «забуксовал», в связи с нежеланием Киева принимать закон об особом статусе Донецкой и Луганской Народных Республик. Как верно указывает телеграмм-канал «Резидент» Киев намеренно затягивает время до вступления Байдена на президентский пост в США, надеясь весной 2021 года трансформировать «нормандский формат» (Россия, Франция, ФРГ и Украина), куда войдут представители США, Великобритании и ЕС.

Для этого, украинская сторона продолжает показывать иллюзию движения к миру. К примеру, представители украинской делегации в контактной группе заявили не только о дате проведения обменов (до 24 декабря), но и сообщили о предоставлении документов на 11 человек.

Однако об этом всем представители республик Донбасса оказались не в курсе.

На этой неделе в Одессе прошла встреча представителей ВВС Украины, Турции и турецкой компании «Аселсан».

???????????????? Representatives of the #AirForce of the Republic of #Turkey and #ASELSAN discussed with representatives of the Air Force of #Ukraine joint measures on technical aspects of the air traffic data exchange system under #NATO’s #ASDE programmehttps://t.co/9djLzxeXUW pic.twitter.com/QIyMztBmpT