Зеленский тянет время, создавая иллюзию мира на Донбассе

Украина ждет вступления Байдена на пост президента США и сознательно продолжает создавать иллюзию движения к миру, периодически вбрасывая фейки о достигнутых договоренностях. На этом фоне Донбасс проинспектировали американские морпехи, а неподалеку от Крыма под патронажем Запада планируется создание отдела информационной борьбы с «российской пропагандой». Одновременно, Турция начала практические шаги по реализации двухстороннего военного соглашения с Украиной, начав с интеграции системы обмена данными о воздушной обстановке. И это все на фоне продолжающегося ухудшения социально-экономической обстановки в стране и задержке «долгожданного» кредита от МВФ, что создает предпосылки для смены власти на Украине.



Оперативная обстановка на Донбассе

За текущую неделю количество обстрелов, по данным смешанной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, оставалось на достаточно низком уровне.

При этом, практически 90% нарушений было зафиксировано в районе Ясиноватой (7 км северо-восточнее Донецка) – давней «горячей» точки, где позиции ВС ДНР и ВС Украины находятся довольно близко друг к другу.

Также росту обстрелов способствовала начавшаяся ротация 54 механизированной бригады, которая занимает позиции между Авдеевкой (6 км севернее Донецка) и Новгородским (8 км западнее Горловки). В ВС Украине довольно часто явление, что в полосе меняемого соединения резко повышается «градус напряженности». Обусловлено это рядом факторов:

- желание напоследок «урвать» медальку или премию, за нанесенные Народной милиции потери (на Украине есть целая система премирования за уничтоженную технику и т.д.);

- попытка снизить количество боеприпасов, вывозимых в пункт постоянной дислокации. Кроме того, при увеличенном расходе боеприпасов больше вероятности списать их для последующего вывоза и продажи на территории Украины;

- увеличением активности на передке, с целью уточнения позиций Народной милиции, подготовки своих оборонительных сооружений к передаче.

Первые признаки подготовки ротации появились в минувшее воскресенье с информацией о дорожно-транспортном происшествии военной колонны в районе Новобахмутовки при перевозке БМП-2 на тягачах. Учитывая близость населенного пункта двум дорогам, ведущим к железнодорожным станциям в Покровске (50 км северо-западнее Донецка) и Константиновке (50 км севернее Донецка), скорее всего это 54 бригада приступила к вывозу неиспользуемой техники (возможно неисправной).

Начало ротации подтверждается и большим количеством техники обнаруженной СММ ОБСЕ на железнодорожных станциях в Константиновке, Дружковке и Покровске. При этом, судя по всему, на замену в Дружковку и Константиновку прибывают подразделения 72 механизированной бригады. Пока приехали танковый батальон и вся артиллерия бригады (это целых четыре дивизиона – два артиллерийских, реактивный и противотанковый). На этом фоне со стороны ВС Украины осуществляется намеренное блокирование работы патрулей СММ ОБСЕ, которых в течение двух дней под надуманными предлогами не допускали в Константиновку.

Убывать подразделения 54 бригады, по всей видимости, будут с Покровска, где бдительные товарищи из ОБСЕ 19 ноября заметили пять танков из состава ее танкового батальона.

На фоне проводимых ротационных мероприятий, 18-19 ноября силами подразделений МВД при поддержке ВС Украины были проведены рейды в Селидово, Новогродовке, Украинске и Горняке. По итогам было составлено более 50 административных протоколов.

Также на этой неделе своим присутствием Донбасс почтила делегация аппарата атташе при посольстве США на Украине во главе с атташе по вопросам морской пехоты подполковником Дэниелом Шерлингом. Целью визита была инспекция состояния дел в подразделениях морской пехоты Украины, именно поэтому принимал ее командующий морской пехотой ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль. Он же сейчас является и командиром оперативно-тактической группировки «Восток» операции объединенных сил (ООС).

В целом Вашингтон на этой неделе обратил довольно пристальный взор на Донбасс. Так, заявлено, что правительство США и Госдепартамент обеспечат строительство двух новых военных городков для подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины в Бердянске и Мариуполе. Объекты будут представлять собой модульные городки контейнерного типа.

Более того, при финансовой поддержке Вашингтона запущена двухлетняя программа поддержки переселенцев Донбасса. На нее выделено 2 млн. долларов.

Pleased to launch 2-year program with @IREXintl that will integrate #Ukraine’s internally displaced persons and build societal resilience in the face of Russia's aggression. #USUkrainePartnership @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/tTaHaraA4T — Denise Natali (@CSOAsstSec) November 17, 2020

Примечательно, что выполнять ее будет некоммерческая организация «Совет по международным исследованиям и обменам», которая основана небезызвестным товарищем Соросом и работает в интересах распространения идей «демократии» и ее основных принципов. Также одной из ее программ является обучение работе со СМИ и распознаванию дезинформации. Скорее всего, именно последнему аспекту и будет посвящена ее работа с переселенцами.

На этом фоне переговорный процесс по Донбассу окончательно «забуксовал», в связи с нежеланием Киева принимать закон об особом статусе Донецкой и Луганской Народных Республик. Как верно указывает телеграмм-канал «Резидент» Киев намеренно затягивает время до вступления Байдена на президентский пост в США, надеясь весной 2021 года трансформировать «нормандский формат» (Россия, Франция, ФРГ и Украина), куда войдут представители США, Великобритании и ЕС.

Для этого, украинская сторона продолжает показывать иллюзию движения к миру. К примеру, представители украинской делегации в контактной группе заявили не только о дате проведения обменов (до 24 декабря), но и сообщили о предоставлении документов на 11 человек.

Война на Донбассе. Обмен пленными должен пройти до конца 2020 года – Арестович#война #Донбассhttps://t.co/VO42Qswlda — ЛІГА.net (@LIGAnet) November 18, 2020

Однако об этом всем представители республик Донбасса оказались не в курсе.

В ДНР опровергли предстоящий «рождественский» обмен пленными



«На сегодняшнем заседании контактной группы вопросы обмена пленными или нормального функционирования КПВВ «Счастье» и «Золотое» не рассматривались».https://t.co/xRi7rMcKti pic.twitter.com/R2EPe6N4tI — Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) November 19, 2020



Украина и планы Турции по отслеживанию воздушного пространства РФ

На этой неделе в Одессе прошла встреча представителей ВВС Украины, Турции и турецкой компании «Аселсан».

???????????????? Representatives of the #AirForce of the Republic of #Turkey and #ASELSAN discussed with representatives of the Air Force of #Ukraine joint measures on technical aspects of the air traffic data exchange system under #NATO’s #ASDE programmehttps://t.co/9djLzxeXUW pic.twitter.com/QIyMztBmpT — Ukrmilitary English (@ukrmilitary_en) November 20, 2020

Проведена она была в рамках реализации подписанного министрами обороны Турции Хулуси Анкаром и Украины Андреем Тараном в октябре этого года.

В ходе переговоров обсуждались технические аспекты налаживания функционирования системы обмена данными о воздушной обстановке в рамках НАТО и на двухсторонней основе между Украиной и Турцией. Учитывая участия в этом мероприятии представителей компании «Аселсан» (занимается разработкой и производством систем связи, наведения, РЛС, авионики), то именно на нее и ляжет вся тяжесть работ. При этом, вероятно, что основная часть расходов на интеграцию украинского сегмента в турецкий ляжет на Украину. Это значит, что бонусом турецкая компания получит неплохое финансирование.

При этом, при завершении работ Анкара получит возможность следить за всеми перелетами воздушных судов ВКС РФ на юг России, а также в сторону Сирии и Армении.



Киев нацелился на Крым, США и Великобритания – на Россию

На фоне продолжающегося продвижения МИД Украины «Крымской платформы» (площадки, где государства будут обсуждать вопросы возвращения Крыма Киеву, и пытаться воплотить их в жизнь) появилась довольно интересная информация от телеграмм-канала «Легитимный». Согласно ей на военной базе в Очакове (40 км юго-западнее Николаев) в 160 км от границы с Крымом планируется разместить отдел информационной борьбы с «российской пропагандой». Курировать его будут соответствующие подразделения от ВС США и Великобритании, а запуск намечен на 2021 год. Примечательно, что в Очакове находится отдельный центр «Юг» ССО Украины (бывший 73 морской центр СпН), который был образован путем добавления в него агентурного отдела. Теперь, видимо, в него же вольется и отдел информационного противоборства, который будет «работать» на российском направлении с дальнейшим расширением до всех стран СНГ. Учитывая близость к полуострову, то наиболее приоритетным станет проведение информационных акций в Крыму. При этом, для партнеров Украины – США и Великобритании, основное – это дестабилизация обстановки в России.



Коронавирус и внутренние проблемы

На фоне распространения на Украине коронавирусной инфекции продолжается падение ее экономики. Так на фоне введенных ограничений – «карантин выходного дня» (запрет на работу всех предприятий кроме продовольственных, аптек и общественного транспорта в субботу и воскресенье) кафе и рестораны потеряли 27% выручки, а за неделю оборот упал на 10%.

#Одесса Предприниматели рынка "Седьмой километр" перекрыли трассу - требуют отменить "карантин выходного дня" - ... pic.twitter.com/C4xX5NzBmt — Культурометр (@culturemeter_od) November 22, 2020

На этом фоне к коллапсу приближается ситуация в энергетике, где растет убыток и повышаются тарифы на электроэнергию. К примеру, в Днепропетровской области, сразу же после 22 ноября они вырастут на 30%. За три месяца цена электроэнергии на рынке взлетела на 40%.

Все это будет только подогревать недовольство властью среди населения, и создавать предпосылки для очередной ее смены. Само собой, что украинское руководство начинает просчитывать возможные меры противодействия, одной из которых, видимо, являются внеочередные выборы в Верховную Раду и автоматическая смена кабинета министров. Подтверждением может служить информация о ее моделировании офисом президента, где большинство предполагается сформировать за счет двух партий: правящей – «Слуги народа» и новой – спикера парламента Разумкова.



Новые требования МВФ к Украине

На фоне всех экономических проблем на Украине, появилась информация о новых требованиях Международного валютного фонда для получения следующего транша помощи (всего в программе кредитования – 5 млрд. долларов, первый транш предоставлен в июне на сумму 2,1 млрд. долларов). Среди требований – перезагрузка Конституционного суда Украины и завершение судебной реформы.

" Среди требований МВФ: нормализация ситуации с КСУ, который отменил наказание за незаконное обогащение, сбалансирование бюджета на 2021 год (слишком высокий дефицит) и усовершенствование антикоррупционной инфраструктуры." — Vetus miles Ruscianorum???????? (@GlennARathn) November 21, 2020

При этом, президентский законопроект о перезагрузке суда не имеет должной поддержки в парламенте, а на подготовку компромиссного необходимо время.

Немає політичної волі голосувати будь-який закон про КСУ, – Кондратюк https://t.co/N9rEUYgNsc — Sasha Prystinka (@n_kcvs3) November 17, 2020

Поэтому перспектива получения денег от МВФ в этом году весьма туманна, а значит, Киеву придется искать дополнительные источники финансирования и скорее всего повышать налоги.



Украина просит денег у ЕС

19 ноября состоялся телефонный разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. В ходе переговоров первостепенной темой было предоставление Украине макрофинансовой помощи от ЕС в ближайший месяц-два, что необходимо для финансирования бюджета страны, которому не хватает дополнительных средств в размере 6,2 млрд. долларов. Также Шмыгаль подтвердил участие украинской делегации в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 8 декабря 2020 года в Брюсселе (Бельгия). Не обошлось и без просьбы ввода дополнительных санкций против РФ.

Подытоживая прошедшую неделю, на Украине создаются условия для смены действующего руководства. Одновременно, идут переговоры об усилении присутствия США и Великобритании, которые будут использовать ее территорию для проведения информационных операций против России. Кроме того, налаживание обмена данными о воздушной обстановке между Украиной и Турцией позволит Анкаре пополнить бюджет, а также отслеживать перелеты российской авиации в южном направлении.

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