Москва, 22 ноября. Китай совершает большую ошибку, пытаясь сделать ставку на разработку собственных авиационных двигателей для боевых истребителей. К такому выводу пришли журналисты китайского информационного издания Sohu, комментируя решение Пекина отказаться от использования российских силовых агрегатов на военной авиации. Авторы материала обратили внимание, что Россия добилась больших успехов в создании нового поколения турбореактивных двигателей, которые должны прийти на замену РД-93.

Обозреватели Sohu заметили, что российские специалисты уже начали проводить первые стендовые испытания нового отечественного авиационного двигателя РД-93МА, который предназначен для установки на боевые истребители различного класса. Силовой агрегат отличается своей надежностью, эффективностью, а также высокой мощностью и тягой, позволяющей самолетам совершать полеты на сверхвысоких скоростях.

Несмотря на успехи России в области разработки нового силового агрегата, Китай принял решение отказаться от использования российских двигателей, заменив их на двигатели собственного производства. Авторы материала уверены, что Пекин совершает большую ошибку, делая ставку на свою продукцию, сообщает «ПолитРоссия».

Sohu пишет, что новейший российский двигатель РД-93МА предрекает фиаско китайским конкурентам, поскольку силовой агрегат ТРДД-13, разработанный специалистами из Китая и предназначенный для истребителей FC-1 и JF-17, серьезно уступает по мощности и летным характеристикам.

«Ставка Китая на установку в самолеты FC-1 и JF-17 двигателей собственной разработки может не оправдать себя. У китайского двигателя не будет шансов навязать конкуренцию российскому силовому агрегату», — уверены авторы Sohu.

Обозреватели китайского издания указали, что РД-93МА просто невозможно сравнивать с ТРДД-13, который был разработан инженерами КНР, поскольку речь идет о разных двигателях, отличающихся по характеристикам, надежности и качеству сборки. Однако Москва и Пекин все-таки могут договориться о взаимовыгодной сделке, связанной с поставками РД-93МА в Китай.

Ранее портал Breaking Defense сообщил, что из-за международного экономического кризиса США могут свернуть программу Next Generation Air Dominance (NGAD) по разработке истребителя шестого поколения.