Члены Конгресса США требуют от Байдена денег для чернокожих

Члены Конгресса США, представители Демократической партии и активисты движения Black Lives Matter (BLM) Рашида Тлаиб и Айанна Прессли потребовали от кандидата в президенты Джо Байдена принятия закона «The BREATHE act», согласно которому афроамериканцы и чернокожие иммигранты получат всевозможные права и непомерные привилегии, каких, например, нет у белых американцев.

Демократы считают, что чернокожее население необходимо обеспечить деньгами. Один из вариантов — выплата компенсации за рабство, то есть возмещение ущерба жертвам рабства и их потомкам.

Также в документе упоминается отмена уголовного наказания на федеральном уровне за хранение и продажу наркотиков, аннулирование антимиграционной реформы и ликвидация пограничной службы. Неуплату алиментов предлагается причислить в разряд дисциплинарных правонарушений. Активисты ратуют за лишение американской полиции возможности использовать слезоточивый газ, резиновых пуль и других общепринятых методов разгона демонстраций. Рашида Тлаиб и Айанна Прессли объявили об этом акте еще в июле, тогда он не был представлен Конгрессу.

Соучредитель BLM Патрис Каллорс в своей статье для американского журнала о моде Teen Vogue (казалось бы, при чем здесь фэшн-индустрия) написала, что «BREATHE» — это «законодательное признание в любви к чернокожим людям». Каллорс отметила, что Соединенным Штатам «необходимо радикально переосмыслить концепцию справедливости и безопасности».

В интервью изданию The Hollywood Reporter Каллорс раскрыла свой большой секрет. Активистка написала письмо Джо Байдену и его помощнице Камале Харрис с просьбой принять этот закон о правах чернокожих в течение 100 дней после вступления Байдена на пост президента Соединенных Штатов.

Согласно закону, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальные службы должны разработать план, предусматривающий отмену федеральных тюрем в течение десяти лет и введение моратория на все новые федеральные тюрьмы, в том числе для иммигрантов и молодежи.

Кроме того, принятый акт предоставит иммигрантам право голоса без документов, декриминализует все преступления, связанные с наркотиками, прекратит сотрудничество с иммиграционными властями и позволит создать многочисленные и, возможно, противоречивые программы для всеобщего базового дохода и другие радикальные изменения.

В письме Байдену и Харрис Патрис горделиво заявила, что чернокожие люди спасли Соединенные Штаты. К тому же она сообщила, что глобальная сеть Black Lives Matter напрямую взаимодействует с более чем 60 миллионами избирателей в разных штатах страны.

«Совершенно очевидно, что темнокожие избиратели склонили чашу весов в пользу Джо Байдена и Камалы Харрис. Люди, с которыми наша демократия обращалась хуже всего, еще надеются на спасение. Чернокожие хотят, чтобы их услышали», — написала женщина.

Притом члены BML настаивают на обезвреживании полиции. Байден, как он ранее заявлял, категорически с этим не согласен. В сентябре Джо занял решительную позицию против отказа финансирования полицейских, в то время как его конкурент Дональд Трамп поддержал дерзкое новшество.

«Я категорически против того, чтобы лишать полицейских денег. Им нужна дополнительная помощь. Я поддерживаю восстановление общественной полиции», — заявил Байден в одном из своих выступлений.

В то же время Камала Харрис уверяла о необходимости проведения реформы полицейской службы и уголовного правосудия.

«Что касается реформы уголовного правосудия, мы избавимся от частных тюрем и наличного залога. Мы декриминализуем марихуану и удалим из базы тех, кто был осужден за ее хранение и продажу. Нам потребуется национальный реестр полицейских, чтобы видеть, кто нарушает закон», — сказала Харрис.

Fox News сообщает, что Джо Байден все-таки разработал план для «черной Америки». В нем демократ гарантирует афроамериканцам хороший доход и достойное качество жизни, а также обещает инвестировать денежные средства на борьбу с расовым неравенством для достижения далеко идущих планов. Система обязуется расширить возможности малого бизнеса для общин меньшинств, реформировать зоны возможностей и инвестировать средства в доступное жилье и домовладение. По плану будет выделено 30 миллиардов долларов — 10% от 300 миллиардов долларов, которые, по словам Байдена, он вложит в исследования для стимулирования экономики, в новый фонд возможностей для малого бизнеса.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что способен повлиять на итоги президентских выборов. По его словам, у него для этого достаточно данных о фальсификациях. Трамп утверждает, что этой информации более чем достаточно, чтобы одержать безоговорочную победу на выборах.