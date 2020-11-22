Турок на ходу выбросил женщину из автомобиля

Газиантеп, 22 ноября. Житель Турции расправился с супругой во время ссоры. Он выбросил ее из автомобиля на полном ходу, пишет издание Milliyet.

Семейная перепалка произошла в районе Керкюн округа Огузели. Сулейман Д. и Гюлла Д. возвращались на машине домой из магазина, когда между ними завязался спор. Мужчина разозлился, разогнался и на большой скорости выбросил женщину из автомобиля.

Очевидцы остановились, чтобы помочь пострадавшей, и вызвали медиков. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала женщину в тяжелом состоянии, однако она скончалась в больнице от множественных травм.

Полиция Газиантепа заинтересовалась смертью Гюллы Д. Правоохранители вызвали супруга на допрос, чтобы восстановить картину случившегося. Сулейман Д. пытался убедить жандармов, что его жена пыталась покончить жизнь самоубийством, но судмедэкспертиза доказала обратное — это убийство. Мужчину арестовали в отделении департамента. Теперь ему грозит тюремный срок.