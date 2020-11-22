А режиссер-то голый! Колонка Голоса Мордора

Голос Мордора рассказывает о провале новой картины Олега Сенцова «Номера».

Есть такие люди — неудачники во всех своих ипостасях. Просто потому, что ничего не умеют делать, но тем не менее некоторые из этих людей способны добиться многого, главное — умение воспользоваться политическим моментом и иметь приличный запас наглости.



Вот, к примеру, украинский режиссер Олег Сенцов. Хотя, наверное, правильнее его будет назвать террорист-режиссер, учитывая его недавнее бурное прошлое. Примечательно, что на почве террористической деятельности Сенцов ничего особенного не добился, ну и слава богу. А мы поговорим о Сенцове-режиссере, благо и повод есть.



Помните, как только Олега Сенцова, которого взяли с рюкзачком взрывчатки, осудило путинское правосудие, вся мировая общественность сразу же взвыла, что арестован великий режиссер? Арестован по политическим мотивам самый настоящий творец, который радовал мир своими прекрасными фильмами. Правда, когда у тех, кто особенно рьяно топил за «гения» спрашивали, а что же такого вообще снял Сенцов, защитники как-то тушевались не в состоянии припомнить ни одной шедевральной нетленки.

Что и не удивительно, ибо в активе у «творца» был всего один фильм «Гамер». Этот шедевр тоже не блистал в прокате, да и различные международные кинофестивали, где частенько восхищаются всякой мутью, обошли фильм Сенцова стороной. Слабенько, хиленько — никак. Но тем не менее картину снял — значит режиссер. Звучит гордо, особенно, если тебя посадили в тюрьму за терроризм. Тут и терроризм какой-то борьбой за свободу начинает выглядеть. Разумеется, в глазах «цивилизованной общественности», которая спать не может, как страдает по бедному режиссеру.



Но теперь у Олега Сенцова есть уже и второй фильм. Стоп, снято! На 10 миллионов гривен честно полученных из бюджета и потраченных неизвестно на что, но только не на фильм. Ну просто гляньте на скриншоты — все поймете. Сам фильм можно отнести к жанру некой антиутопии. Разумеется, он о безумно тоталитарном мире, жанр совершенно избитый и надоевший. Тем более, если снять это так, как сделал Сенцов — какой-то набор примитивных штампов, снятых не то, чтобы бюджетненько, а, наверное, даже сверхбюджетненько.

Сам фильм показали на «Берлинале», но как-то без особого фурора. Наверное, многие маститые киноакадемики, которые в свое время топили за Сенцова, глядели на экран в недоумении: «А что за чушь мы вообще смотрим?»

Разумеется, признаться в открытую никто не решился: все-таки Сенцов — бывший политзаключенный самого Путина и, как поговаривают, — гений, что оказалось не особенно заметным. В общем, не нашлось никого, кто бы смог сказать, что «король голый». Правда, заключительного слова Сенцову на фестивале не дали. Наверное, решили, что хватит и потраченного времени на фильм. В общем, уехал Олег из Берлина ни с чем. Но ничего, впереди еще широкий прокат его великой ленты на самой Украине, вот тут он точно окажется настоящим триумфатором.



Выход «Номеров» в прокат приурочили к очередной годовщине государственного переворота, который на Украине именуется «Революцией гидности». О премьере антитоталитарной нетленки сообщали все газеты, электронные СМИ и социальные сети. Плакаты были развешаны по всему Киеву — не пропустите премьеру шедевра! Казалось, что даже вот такой рекламой удастся как минимум создать видимость человеческого присутствия в кинозале, но… Жизнь преподносит свои неожиданные сюрпризы. Оказалось, что фильм «Номера» украинцам совершенно не интересен. Вообще. Билеты практически не продаются, залы пустые и только эта зияющая пустота наслаждается «киношедевром мастера». Ну и правильно — по мощам и елей. Тут удивляет другое: отношение украинцев к своему «национальному герою», которого упорно лепили из этого самого Олега Сенцова.

Плевать всем на своего героя. С высокой колокольни. Просто потому, что значительная часть украинцев все прекрасно понимает. Даже те, кто в свое время стоял на майдане, понимают, что их развели как лохов, понимают, что никакой российско-украинской войны нет, понимают, что целый народ имеют в хвост и гриву, понимают, что страна находится под внешним управлением и понимают, что никакой Сенцов не режиссер, а банальный аферист и мошенник.



Отличный аккомпанемент к очередной годовщине «революции гидности» получился, ничего не скажешь. Особенно на фоне всего того, что творится ныне на Украине. Полный развал всего — от экономики до медицины, которая буквально рушится под ударами эпидемии коронавируса. И вот тут оказывается, что король-режиссер не то, чтобы голый — никакого короля-режиссера нет и в помине. Есть только аферист, удачно схвативший политический момент, который будет сосать деньги из тощего бюджета Украины, пока это будет возможно. Разумеется, пользуясь своим статусом бывшего политзаключенного. Прямо сейчас он снимает свою очередную нетленку, снова на приличные бюджетные деньги. И будьте уверены, что она также провалится в прокате и будет благополучно забыта.