Иностранных туристок задержали за нарушение масочного режима в Турции

Стамбул, 22 ноября. Полиция Турции задержала туристок, которые прогуливались без средств индивидуальной защиты, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Бейоглу во время ежедневной проверки горожан. Сотрудники правоохранительных органов заметили нарушителей обязательного масочного режима, которыми оказались отдыхающие с гражданством Марокко и Нидерландов.

Бригаду сопровождал журналист, фиксирующий задержание на камеру. Туристок возмутило, что они стали объектом съемки. Началась словесная перепалка с полицейскими.

Одна из девушек тоже решила снять конфликт на телефон, но турок выхватил устройство из ее рук. Тогда иностранка сказала сотрудникам «заткнись» на английском языке. В результате отдыхающих увезли в участок и выписали штраф за нарушение карантинных мероприятий в размере 900 лир (почти девять тысяч рублей).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о туристах, которых задержала полиция после жалобы жительницы Стамбула. Молодые люди вышли из отеля без маски и не прислушались к замечанию турчанки.