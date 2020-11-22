Сивков указал на необходимость России высадить десант вблизи Одессы

Победа Майи Санду на президентских выборах в Молдавии может серьезно отразиться на политике Кишинева, что в свою очередь угрожает усугублением ситуации в Приднестровье. К такому выводу пришел известный российской военный эксперт Константин Сивков. В эфире интернет-портала «Рой ТВ» он обратил внимание, что Санду, заняв пост молдавского лидера, проявляет яркую антироссийскую политику. Сивков объяснил, каким образом изменение политики Кишинева отразится на отношениях с Москвой, а также предположил, что предпримет Санду в вопросе решения приднестровской проблемы.

Сивков в первую очередь указал, что России не стоит исключать сценария, при котором Кишинев во главе с Санду предпримет военную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), организовав полную блокаду этого региона. В таком случае Москве предстоит решить сложную задачу, поскольку у нее будет лишь два варианта — отступить и фактически сдать Приднестровье или же решить проблему блокады, разработав специальную военную стратегию.

«В этих условиях у России остается только два варианта — либо признать поражение и сдать Приднестровье, что означает серьезнейший удар по политической стабильности и по имиджу власти, либо решать проблему Приднестровья военным путем», — заявил Сивков.

По словам эксперта, у Москвы есть несколько причин для проведения военной операции, направленной на снятие блокады с ПМР. Большинство жителей этого региона имеют российское гражданство. Кроме того, Россия не может оставить без внимания и тот факт, что на территории Приднестровья размещен миротворческий контингент России.

Сивков заметил, что Россия может снять установленную Молдавией блокаду ПМР только военным путем. Однако для проведения силовой операции, направленной на обеспечение безопасности жителей региона, Москве придется высадить десант вблизи Одессы.

«Единственный вариант решения проблемы Приднестровья — высадка десанта в районе Одессы, прорыв над Днестром. Расстояние здесь небольшое — десятка два километров. Бригада морской пехоты РФ эту задачу решит легко», — резюмировал эксперт.

Ранее Константин Сивков подробно рассказал об эффективном инструменте России, с помощью которого Москва может болезненно ответить США на выход из СНВ-3.