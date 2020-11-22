Противоправные действия Турции возмутили немецких политиков

Немецкая оппозиция требует запретить экспорт оружия в Турцию вследствие ее агрессивной политики, сообщает Deutsche Welle.

«Левая партия» и «Зеленые» назвали действия Анкары в Восточном Средиземноморье, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе противоправными. Чтобы остановить незаконное вмешательство, они предложили Бундестагу наложить оружейное эмбарго на страну.

Деловые отношения между Турцией и Германией

Оппозиция заявила, что турецкая республика нацелена на расширение мощностей по производству беспилотных летательных аппаратов. Однако представители партий считают, что немецкое оружие не должно использоваться для нарушения мира в регионах. Поэтому Берлин может прекратить снабжение Анкары техническими материалами и боеприпасами.

Издание опубликовало суммы договоров, в рамках которых Германия поставляла вооружение в Турцию. Так с 2009 по 2018 год страны подписали 33 соглашения, благодаря которым немецкая сторона получила почти 13 миллионов евро.

С 2002 по октябрь 2020 года только на экспорте подводных лодок доход Берлина составил более 128 миллионов. Всего за последние 18 лет Анкара потратила на импортное европейское оружие более двух миллиардов евро. Впоследствии оно, скорее всего, задействовалось в операциях в Ливии и незаконном вторжении в морское и воздушное пространство Греции. Поэтому Афины требовали прекращения поставок.

Deutsche Welle напоминает, что Турция также занимается переброской иностранных наемников из Ближнего Востока. Джихадисты отправляются в Северную Африку и Нагорный Карабах через Анкару, что сделало ее зоной действия экстремистских группировок.

Требования оппозиционеров

В рамках документа, отправленного в Бундестаг, немецкие фракции обозначили необходимость прекращения поставок оружия на территорию Турции. По их мнению, для безоговорочного выполнения условий требуется закрыть юридические лазейки и публиковать финансовую отчетность. Также следует препятствовать воздействию противников введения эмбарго — Венгрии, Италии, Испании и Мальте.

Представитель «Зеленых» Катя Кеул заявила Deutsche Welle, что Турция нарушает международное право.

«Теперь добавились угрозы в Восточном Средиземноморье в отношении Греции и Кипра. Таким образом, продажа военных кораблей и подводных лодок наносит ущерб как нам, так и интересам наших партнеров. Ответственность за такую опасность не может быть взята, поскольку она рассматривается с точки зрения политики безопасности», — заявила немецкий депутат.

Напомним, что Турция уже нарушает эмбарго ООН на поставку вооружения в Ливию. Страна перебрасывает Правительству национального согласия технику и иностранных наемников. Незаконная деятельность не прекратилась даже после введения режима постоянного прекращения огня в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Франция также осуждает военную интервенцию Анкары в Ливии. Париж готов ввести санкции, если республика не прекратит контрабанду.