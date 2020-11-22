За день из больниц Пензенской области выписали 39 человек, переболевших COVID

Пенза, 22 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали всего 39 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 14 837.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новых жертвах коронавирусной инфекции. Ими стали две женщины 1962 и 1971 годов рождения. Сообщается, что 58-летняя пациентка имела сопутствующее заболевание — атеросклероз аорты, мозговых и коронарных артерий. Причиной смерти женщин является коронавирусная инфекция, на фоне которой развилось осложнение в виде полисегментарной пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количеством регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания в регионе достигло 18 912.