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За день из больниц Пензенской области выписали 39 человек, переболевших COVID

За день из больниц Пензенской области выписали 39 человек, переболевших COVID

Пенза, 22 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали всего 39 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 14 837.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новых жертвах коронавирусной инфекции. Ими стали две женщины 1962 и 1971 годов рождения. Сообщается, что 58-летняя пациентка имела сопутствующее заболевание — атеросклероз аорты, мозговых и коронарных артерий. Причиной смерти женщин является коронавирусная инфекция, на фоне которой развилось осложнение в виде полисегментарной пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количеством регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания в регионе достигло 18 912.

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