Как США мешают МУС расследовать военные преступления в Афганистане

Америка — страна, навязывающая всему миру демократические идеалы, — рискует стать ответчиком в деле о применении пыток. 5 марта 2020 года апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге разрешила прокуратуре начать расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных в Афганистане войсками США, местного правительства и «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена на территории России) в 2003-2014 годах.

ICC AUTHORISES Chief Prosecutor Fatou Bensouda to investigate conduct of US troops, Taliban in Afghanistan since 2003 for possible war crimes. pic.twitter.com/3djyiMYgU4 — Nation Breaking News (@NationBreaking) March 5, 2020

Материалы по предварительному изучению ситуации в Афганистане МУС опубликовал еще в 2007 году, а с 2017 года прокурор Фату Бенсуда старалась инициировать судебный процесс, несмотря на активное противодействие США. Также Бенсуда предполагала собрать более детальную информацию об авиаударе американских ВВС по госпиталю гуманитарной организации «Врачи без границ» в провинции Кундуз 3 октября 2015 года. Эта бомбардировка унесла жизни нескольких десятков человек.

В юрисдикцию МУС, созданного в 2002 году, входят геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Инициированное Бенсудой расследование может стать самым сложным и политически противоречивым судебным процессом МУС за время его существования и новой вехой в истории международного уголовного правосудия.

«Секретные тюрьмы» и методы гестапо

В докладе Международного уголовного суда от 14 ноября 2016 года говорится, что военнослужащие США и сотрудники ЦРУ могут быть причастны к пыткам, посягательству на человеческое достоинство, жестокому обращению с пленными и изнасилованию. В период с 1 мая 2003 года по 31 декабря 2013 года от их рук пострадал по крайней мере 61 человек. Большая часть зафиксированных в Афганистане преступлений пришлась на 2003-2004 годы. При этом МУС отмечает, что зафиксированные преступления не были злоупотреблениями отдельных лиц, а совершались в рамках «утвержденного метода».

On this day in 2002, US military personnel tortured to death an innocent 22 year-old taxi driver named Dilawar at Bagram military prison in Afghanistan. The US attempted to cover up the murder and torture at the faculty, but failed after his death certificate was leaked. pic.twitter.com/HaZfxSaDEU — American Values (@Americas_Crimes) December 11, 2019

Это связано с использованием так называемой «расширенной» или «усиленной» техники ведения допроса, которую американские спецслужбы стали применять в 2002 году. Техника допускала применение некоторых видов пыток, среди которых были пытка музыкой, лишение сна, переохлаждение, запугивание, побои и имитация утопления. Когда в декабре 2014 года спецкомитет Сената Конгресса США по разведке опубликовал 525 из 6 700 страниц доклада о пытках, применявшихся ЦРУ, бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн сравнил методы «усиленной техники» с методами гестапо.

Memos reveal torture of detainees at CIA black site in Afghanistan https://t.co/PJhiZoDBu2 pic.twitter.com/pxf7bu49tF — Press TV (@PressTV) October 11, 2017

Как правило, допросы производились в «секретных тюрьмах» (так называемых black sites), куда не допускались сотрудники «Красного креста». На территории Афганистана таких тюрем было по меньшей мере двадцать пять. Одна из них, расположенная на территории авиабазы Баграм неподалёку от Кабула, стала известна как «афганская Гуантанамо».

Зачастую американцы, начавшие в 2001 году глобальную «войну против терроризма» со вторжения в Афганистан, задерживали местных жителей по подозрению в связях с «Талибаном» и «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Подозреваемые некоторое время находились в «секретных тюрьмах», где подвергались моральному и физическому насилию, и зачастую умирали или выходили на свободу, так и не узнав, в чем их обвиняли.

Unreported CIA Torture in secret Afghan prison: electric chair, beating hanged prisoners, water torturehttps://t.co/15YbUMGCSX pic.twitter.com/W5NrMslRPn — Crackdown Chronicles (@CrackdownReport) October 7, 2016

«Хотите, мы его прикончим?»

Помимо преступлений, упомянутых в докладе МУС, на счету США есть и другие – американские солдаты неоднократно обвинялись в убийстве мирных граждан Афганистана.

По данным британской НПО Amnesty International, с 2009 по 2013 год в ходе международных военных операций в стране погибло 1800 гражданских лиц, причем расследования были проведены только в шести случаях. Как правило, причиной гибели становились авиаудары, ночные рейды и так называемые «инциденты с применением силы», когда местные жители подходили слишком близко к блокпостам или конвоям, а солдаты открывали по ним огонь на поражение.

Однако бывало, так, что американские военные убивали афганцев просто для развлечения. В марте 2011 года журнал Rolling Stone опубликовал статью о морских пехотинцах, пристреливших подростка в провинции Кандагар и отрезавших ему палец в качестве «военного трофея». Один из преступников, Джереми Морлок, позднее сознался, что участвовал в трех убийствах, план которых принадлежал командиру его подразделения, сержанту Гиббсу. Солдаты расстреливали мирных жителей или закидывали их гранатами, а потом подавали все так, будто «противник» был уничтожен в бою.

«У него не было никаких проблем с убийством. Мы выбираем парня. Гиббс спрашивает: «Хотите, мы его прикончим или как?»» — рассказал Морлок на допросах.

В 2012 году получила огласку «бойня в Кандагаре», когда сержант армии США Роберт Бейлс под воздействием алкоголя расстрелял 16 человек в деревнях неподалеку от своей военной базы. В настоящее время Бейлс отбывает пожизненное заключение, однако убийц привлекают к суду далеко не всегда.

Sgt. Robert Bales who committed #Kandahar massacre (killed 16 civilians including women and children and wounded 6) in 2012. Sentenced to life in prison pic.twitter.com/FD72zZ9EjO — Dr. Drexluddin Khan Spiveyzai (Drexy Baba) (@RisboLensky) March 11, 2019

Другим случаем, вызвавшим общественный резонанс, стало обнаружение могилы в провинции Вардак весной 2013 года. В ней были найдены тела десяти мирных жителей, ранее задержанных группой спецназа ODA 3124, при этом у некоторых трупов были пробиты черепа и отрублены конечности. В Афганистане вспыхнули антиамериканские демонстрации. США категорически отрицали причастность своего спецназа к произошедшему.

Нарушая Женевскую конвенцию

Атака американских ВВС на госпиталь «Врачей без границ» (MSF) в провинции Кундуз, о которой прокурор МУС планировала собрать более детальную информацию, произошла 3 октября 2015 года. С 02:08 до 03:15 часов по местному времени госпиталь подвергся серии бомбардировок с интервалом около 15 минут. По главному зданию, где располагались отделения неотложной помощи и интенсивной терапии, наносились точные удары, в то время как остальные постройки больничного комплекса пострадали относительно мало. В результате налета погибли по меньшей мере 42 человека, в том числе 24 пациента и 14 сотрудников «Врачей без границ».

Kunduz Hospital air strike in 2015, they used an AC-130 gunship to pound a hospital to the ground which housed civilians, children and international medics of the nonprofit "doctors without borders". https://t.co/TTza5YJToN https://t.co/UHFvUyLo1U pic.twitter.com/PoXNY2YJt5 — BrokeBerlinBoi (@addict_dubstep) September 4, 2020

MSF заявила, что пятью днями ранее предоставила координаты госпиталя силам коалиции и афганским военным чиновникам, но бомбардировки не прекращались даже в течение получаса после того, как Вашингтон и Кабул были проинформированы о произошедшем. Атака была нарушением норм международного гуманитарного права: в IV Женевской конвенции от 12 августа 1949 года сказано, что гражданские больницы «не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения.

Генерал Джон Кэмпбелл, занимавший в то время пост командующего американскими войсками в Афганистане, сообщил, что удар был нанесен по просьбе афганских частей, которые вели бой с «Талибаном». Также Кэмпбелл назвал удар «ошибкой», добавив, что силы США «никогда не стали бы намеренно атаковать медицинское учреждение, находящееся под защитой».

General John Campbell admits that the American air strike on a Kunduz hospital was a mistake pic.twitter.com/sivmRlMlmf — PTV World (@WorldPTV) October 7, 2015

Однако корреспондент Пентагона Джим Миклашевски сообщил следующее: аудиозаписи из кабины самолета АС-130, осуществлявшего бомбардировку, показывают, что экипаж сомневался в «законности» атаки. Если летчики знали, какую цель им придется атаковать, речь идет не об ошибке, а о военном преступлении.

НАТО, Пентагон и совместная афганско-американская группа провели три отдельных расследования. MFS настаивала на том, что произошедшее должно рассматриваться на международном уровне и независимо, поскольку страна, чьи вооруженные силы нанесли удар, не может быть беспристрастной.

.@MSF is releasing an internal document with a view from inside our hospital in #kunduz https://t.co/TA59r6uCP8 pic.twitter.com/Ywse9AMNdO — MSF International (@MSF) November 5, 2015

Вашингтон против Гааги

В «афганском процессе» МУС планирует привлечь к ответу США, местное правительство и «Талибан». Боевики не будут помогать следствию, а участие кабульских властей в процессе также затруднено, поскольку ситуация в стране нестабильна и часто находится за пределами правового поля.

Можно было ожидать сотрудничества от США, которые позиционируют себя как образец законности, однако американские власти делают все возможное, чтобы усложнить работу юристов. США не присоединились к МУС, не ратифицировали Римский статут, который лежит в основе работы суда, и на протяжении многих лет противодействуют Гааге. Например, в 2018 году один из главных противников МУС госсекретарь Джон Болтон пообещал сделать все возможное, чтобы защитить американских граждан от «незаконного суда».

Около года назад преемник Болтона Майкл Помпео заявил, что Вашингтон аннулирует действующие визы обвинителей и приостановит выдачу новых, а также может прибегнуть к использованию экономических санкций.

On Monday, I announced the US will not cooperate with the illegitimate International Criminal Court, will provide not assistance to the ICC, and will not join the ICC. We will let the ICC die on its own. See key excerpts of my speech here: https://t.co/OpuywbQbdL — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 13, 2018

«МУС атакует главенство закона в Америке. Суду еще не поздно изменить курс, и мы настоятельно рекомендуем ему это сделать», — сказал Помпео журналистам.

В апреле 2019 года виза прокурора Фату Бенсуды действительно была аннулирована. ООН назвала запугивание и санкции в адрес МУС посягательством на его независимость.

«Такая политика США имеет единственную цель – оказать давление на учреждение, чья роль заключается в отстаивании справедливости в отношении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности», — сказал Диего Гарсия-Сайян, специальный докладчик ООН по вопросам независимости судей и адвокатов.

The @IntlCrimCourt’s judicial independence is threatened by #US Government sanction and visa measures against individual staff. It also risks jeopardising access to justice for victims of war atrocities – UN experts. Learn more: https://t.co/JUMrio0YKX pic.twitter.com/MeAWi9hw9X — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) June 25, 2020

В сентябре 2020 года были введены санкции против Бенсуды и другого сотрудника МУС Факисо Мочочоко, главы отдела судопроизводства. Министерство финансов США сообщило о внесении обоих юристов в черный список, где фигурируют в основном террористы и наркоторговцы. В результате иностранные активы Бенсуды и Мочочоко были заблокированы, а американским организациям запретили контактировать с ними. Очевидно, что Штаты намерены сделать все возможное, чтобы отсрочить начало исторического разбирательства.

После победы Джо Байдена на президентских выборах полный вывод американских войск из Афганистана оказался под вопросом. Байден, в отличие от Трампа, планирует оставить в стране около 2000 солдат для борьбы с терроризмом. Это значит, что мирное население продолжит подвергаться риску со стороны американских военных, в то время как США старается «защитить» предполагаемых преступников от наказания.

1 Организация запрещена на территории РФ.