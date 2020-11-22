Жительница Стамбула убивала и ела уличных кошек

Стамбул, 22 ноября. Жительницу культурной столицы Турции арестовали за поедание кошек, сообщило издание Hurriyet.

Зоозащитники задержали Фатьму Ч., в сумке которой находился нож и мертвый котенок. После прибытия полицейской бригады женщина призналась, что убивала бродячих представителей семейства кошачьих, относила их домой и съедала.

Оказалось, что турчанка имела шесть судимостей за жестокое обращение с животными и диагноз «параноидальная шизофрения». Однако очевидцы случившегося считают, что преступница должна понести наказание, несмотря на психическое расстройство.

«Известно, что если сегодня зарезать котенка, то завтра можно убить человека или ребенка. Она должна быть полностью изолирована от общества», — заявил зоозащитник Сами Дурмус.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о массовом убийстве бездомных собак, которое произошло в Анкаре. Жительница турецкой столицы обнаружила пять тел расчлененных псов.