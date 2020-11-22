Сосновский допустил, что Навальный станет политическим беженцем в ФРГ



Находящийся на реабилитации в Германии Алексей Навальный запросил у местного правительства разрешение на продление пребывания в стране. Эта информация идет вразрез с сентябрьским заявлением оппозиционера о том, что в ближайшее время он намерен вернуться в Россию.



Реальная причина подачи запроса остается неизвестной, равно как и порядок рассмотрения Правительством ФРГ поданных оппозиционером документов. Между тем СМИ неоднократно допускали, что Навальный не планирует возвращаться в страну из-за боязни ответственности в рамках дела об оскорблении ветерана, а также потому, что Запад реализует кампанию по невозвращению основателя ФБК (признан иноагентом в РФ).

Лицо с шенгенской визой

Как сообщила «Комсомольская правда» 20 ноября, в распоряжении редакции появился ответ берлинского Сената на запрос депутата местного парламента по поводу дальнейшей судьбы Навального. В ответном письме от 18 ноября 2020 года указывается, что в обозримом будущем оппозиционер намерен оставаться на территории Германии.

«Данное лицо (Навальный. — Прим. ФАН) по-прежнему имеет шенгенскую визу. Продление документа на пребывание было запрошено и в настоящее время рассматривается», — подтверждается документе.

Издание со ссылкой на депутата Берлинского городского парламента от «Альтернативы для Германии» Гуннара Линдеманна также сообщает, что в Правительстве ФРГ Навального считают вполне здоровым. По этой причине определенные политические силы находят странным тот факт, что оппозиционер не возвращается в Россию. В то же время это не означает, что поведение германских властей в отношении основателя ФБК изменится в худшую сторону.

«Мы беспокоимся, что на его пребывание (лечение, охрану) в ФРГ могут быть потрачены деньги немецкого налогоплательщика», — посетовал Линдеманн.

Напомним, на территории ФРГ Навальный находится уже три месяца. В середине сентября, почти полностью выздоровев, в интервью Юрию Дудю он пообещал в скором времени вернуться в Россию. Из ответа Сената Берлина следует, что намерения оппозиционера изменились. При этом с его стороны каких-либо комментариев, связанных с продлением нахождения в Германии, до сих пор не поступало.

Навальному могут предоставить статус политического беженца

В комментарии ФАН главный редактор журнала World Economy, политолог Александр Сосновский высказался о запросе Навального в Правительство ФРГ. По его словам, «тенор» оппозиционера вкупе с судебными исками против него в России говорит о том, что он пытается создать себе образ политически преследуемого человека.

«Для этого ему нужно представить какие-то доказательства своего преследования. В их числе есть заявление в полицию, его резкие выступления и даже те расследования, которые в России ведутся по поводу его отравления. Теперь им создан этот имидж. По немецкому законодательству ему могут предоставить статус политического беженца», — считает политолог.

Также Сосновский убежден, что в числе поручителей при вручении статуса выступит либо канцлер ФРГ Ангела Меркель, либо кто-то из ее администрации. Поэтому вопрос предоставления Навальному особой правовой формы может занять буквально несколько дней.

«На 99% я уверен, что Навальный этот статус получит. В соответствии с этим статусом ему будет положено и денежное содержание. Ему будут оплачивать социальные льготы, страховку. Таким образом, он уйдет с бюджета федерального канцлера, но перейдет на бюджет той земли, в которой будет находиться», — объяснил он.

Получив соответствующий статус, Навальный и лица, которые его сопровождают, смогут заявлять, что теперь «никто за него не платит»: якобы российское государство само сделало его беженцем. Так оппозиционер получит новые аргументы в своей антироссийской риторике.

«Теперь немцы будут его держать на маленьком огне — будут ждать нужного момента, чтобы его выкинуть в Россию и заставить работать там, либо все время держать его у себя, как это происходит со многими бывшими оппозиционерами. Как, например, Альберт Кох. Он будет жить и периодически писать гадости про свою же страну», — добавил Сосновский.

Основным мотивом невозвращения Навального в Москву остается страх перед законом. В то же время зарубежные инвесторы оппозиционера заинтересованы в том, чтобы он рано или поздно вернулся в свою деятельность. Однако расширяющийся сейчас закон об иностранных агентах ставит основателя ФБК в неудобное юридическое положение: сейчас ему выгоднее оставаться в Германии, выполняя роль своеобразного оппозиционного центра. Моментально он вернется лишь в том случае, если в стране появится какая-то протестная активность.

«Возможно, теперь он начнет собирать вокруг себя оппозиционную тусовку. Начиная с беглых олигархов в Лондоне, заканчивая теми, кто уже находится в Германии. Это достаточно серьезная когорта людей, обладающая средствами, связями и возможностями. К этому нельзя относиться легкомысленно. Стоит рассматривать это как сценарий гибридной войны против России», — отметил политолог.

Не менее интересный аспект в просьбе Навального к Правительству ФРГ — это оперативность принятия документов от оппозиционера. Сосновский исключает, что запрос могли рассмотреть в особом порядке, поскольку основатель «Фонда борьбы с коррупцией» известен в глобальной политической среде. Тем не менее, в Германии проявление «блата» все равно требует формализации процесса. Хотя бы для того, чтобы не навредить репутации Меркель, наградившей Алексея статусом «почетного гостя».

«Ей ничего не стоит предоставить ему в особо порядке вид на жительство, но именно тогда ее могут обвинить в использовании служебного положения. Чтобы этого избежать, всегда используют формализованный путь. По крайней мере в Германии это нормально», — констатировал эксперт.

В Германии, как и многих других странах, есть естественные для страны бюрократические лазейки. Для предоставления Навальному вида на жительство в срочном порядке, крупное СМИ, малоизвестный политик или журналист могут написать письмо с конкретной просьбой — это позволит Правительство ФРГ в формальном порядке рассматривать любые запросы.

«В случае с Навальным мы наблюдаем именно это. Та информация, которая выплывала о тайном посещении Меркель, она вредит канцлеру и точно они этого не хотели. После того якобы тайного визита к Навальному в палату, они пытаются развести в разные стороны канцлера и Навального. Она его пригласила, и на этом все закончилось. Потому и просьбу Навального уведут так далеко, чтобы никто не подумал, что поддержка идет со стороны Меркель. В то же время можно не сомневаться, что звонок из канцелярии канцлера уже был. По крайней мере в соответствующее управление Министерства внутренних дел, занимающееся выдачей подобных разрешений», — резюмировал Александр Сосновский.

Ранее депутат бундестага Петр Быстрон осудил атаку на Россию из-за ситуации с Навальным. Он считает, что отношения обеих стран оказались близки к катастрофе, поскольку позиция ФРГ в этом направлении необъективна.