Новое русское политическое движение примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году

22 ноября, Москва. Сегодня в столице прошел съезд общества «Двуглавый Орел». Его главным событием стало решение лидера организации Константина Малофеева создать на базе «Двуглавого Орла» новое движение — «Царьград».

«Это самая крупная русская организация страны. Число ее сторонников — почти миллион человек, — рассказал в интервью ФАН Малофеев. — «Царьград» примет участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму. В качестве общественного контролера организация проанкетирует всех кандидатов на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа. «Царьград» поддержит тех кандидатов в депутаты, чьи предвыборные программы и заявления совпадают с основными целями и задачами движения: сберечь народ, защитить традиционные семьи, возродить имперские традиции российской государственности, сохранить гражданский мир и согласие, защитить суверенитет и территориальную целостность страны».

По словам Малофеева, кандидатам, уличенным в русофобии, оскорблении чувств верующих или искажении исторической правды будет оказано всевозможное законное противодействие. Такие люди не смогут пройти во власть.

В экспертный совет «Царьграда» вошли известные журналисты, политологи и преподаватели ведущих вузов страны.