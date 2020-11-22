Глава совета шейхов Ливии рассказал о влиянии «Братьев-мусульман» в стране

Триполи, 22 ноября. Глава Высшего совета шейхов и старейшин Ливии Мухаммад аль-Мисбахи высказался против влияния «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ) на политику страны.

Издание AlMarsad процитировало его слова о том, что Правительство национального согласия (ПНС) работает в интересах экстремистской группировки. Шейх заявил, что племена вынуждены объединиться для противостояния джихадистам и турецкой оккупации.

Аль-Мисбахи считает, что «Братья-мусульмане»1 эскалируют кризис в североафриканской стране и «разрывают ее социальную ткань». Чтобы не допустить террористов к власти, ливийцы выходят на протестные митинги. Однако представители запрещенной организации всеми способами пытаются укрепить свое влияние в регионе.

К примеру, экстремисты хотели повлиять на итоги Форума политического диалога в Тунисе. В числе делегатов находились члены организации, которые не выступали за мирное урегулирование конфликта. Они лоббировали сохранение соглашений с Турцией, которая перебрасывает на территорию Ливии иностранных наемников.

Чтобы сохранить у власти своих приближенных, экстремисты оказывали давление на участников форума. Террористы угрожали или предлагали деньги, чтобы делегаты проголосовали за главу «МВД» ПНС Фатхи Башагу, который стал кандидатом на пост премьер-министра нового правительства от партии «Братьев-мусульман».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийские политологи связали провал тунисских переговоров с присутствием джихадистов. Последние использовали множество лазеек, благодаря которым контролировали ход мероприятия.

1 Организация запрещена на территории РФ.