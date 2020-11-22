Новые гиперзвуковые ракеты эсминцев США не способны напугать Россию

Москва, 22 ноября. Планы США по перевооружению боевых кораблей, стоящих на страже военно-морских сил страны, не позволят Вашингтону догнать Россию в области гиперзвукового вооружения.

К такому выводу пришли журналисты китайского информационного издания Sina, подробно изучив информацию о российских и американских военных разработках. Авторы материала обратили внимание, что новая военная стратегия вряд ли поможет американцам достигнуть превосходства в мировом океане.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует реализовать новые план по модернизации кораблей ВМС. Специалисты готовятся дооснастить субмарины и эсминцы новыми гиперзвуковыми ракетами. Такое вооружение может появиться на борту нескольких подводных лодок и кораблей «Зумвальт» и «Арли Берк». Это решение было принято Вашингтоном в связи с серьезными успехами России в разработке и производстве гиперзвуковых комплексов, сообщает «ПолитРоссия».

Китайские обозреватели заметили, представителям США придется смириться с тем фактом, что они не смогут догнать Россию в области гиперзвуковых разработок. Российские специалисты уже провели несколько важных испытаний, которые показали, что ракеты отвечают проектным характеристикам и являются смертоносным противокорабельным оружием, не имеющим аналогов в мире.

В Sina напомнили, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство ракету «Циркон», которая способна поражать цель, развивая скорость до 9 Махов. Однако США вряд ли смогут в ближайшие пять лет противопоставить российскому комплексу свои разработки в области гиперзвука.

Кроме того, американцы столкнулись с серьезными проблемами, связанными с эсминцем «Зумвальт», который имеет множество технических недостатков и вряд ли станет хорошим носителем для американских сверхзвуковых ракет.

Так, можно прийти к выводу, что гиперзвуковые ракеты эсминцев США не способны напугать Россию, поскольку они вряд ли станут достойным ответом Вашингтона на российский «Циркон», который показал эффективность в морском бою.

«США действительно оказались в кризисной ситуации. Программа по перевооружению ВМС США новыми ракетами не окажет существенного влияния на Москву: она является признанным лидером в области создания гиперзвукового оружия», — резюмировали журналисты Sina.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подробно рассказал о новейшем большом десантном корабле (БДК) «Петр Моргунов», который в ближайшее время встанет на вооружение ВМФ России.