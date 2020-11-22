Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Новые гиперзвуковые ракеты эсминцев США не способны напугать Россию

Новые гиперзвуковые ракеты эсминцев США не способны напугать Россию

Москва, 22 ноября. Планы США по перевооружению боевых кораблей, стоящих на страже военно-морских сил страны, не позволят Вашингтону догнать Россию в области гиперзвукового вооружения.

К такому выводу пришли журналисты китайского информационного издания Sina, подробно изучив информацию о российских и американских военных разработках. Авторы материала обратили внимание, что новая военная стратегия вряд ли поможет американцам достигнуть превосходства в мировом океане.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует реализовать новые план по модернизации кораблей ВМС. Специалисты готовятся дооснастить субмарины и эсминцы новыми гиперзвуковыми ракетами. Такое вооружение может появиться на борту нескольких подводных лодок и кораблей «Зумвальт» и «Арли Берк». Это решение было принято Вашингтоном в связи с серьезными успехами России в разработке и производстве гиперзвуковых комплексов, сообщает «ПолитРоссия».

Китайские обозреватели заметили, представителям США придется смириться с тем фактом, что они не смогут догнать Россию в области гиперзвуковых разработок. Российские специалисты уже провели несколько важных испытаний, которые показали, что ракеты отвечают проектным характеристикам и являются смертоносным противокорабельным оружием, не имеющим аналогов в мире.

В Sina напомнили, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство ракету «Циркон», которая способна поражать цель, развивая скорость до 9 Махов. Однако США вряд ли смогут в ближайшие пять лет противопоставить российскому комплексу свои разработки в области гиперзвука.

Кроме того, американцы столкнулись с серьезными проблемами, связанными с эсминцем «Зумвальт», который имеет множество технических недостатков и вряд ли станет хорошим носителем для американских сверхзвуковых ракет.

Так, можно прийти к выводу, что гиперзвуковые ракеты эсминцев США не способны напугать Россию, поскольку они вряд ли станут достойным ответом Вашингтона на российский «Циркон», который показал эффективность в морском бою.

«США действительно оказались в кризисной ситуации. Программа по перевооружению ВМС США новыми ракетами не окажет существенного влияния на Москву: она является признанным лидером в области создания гиперзвукового оружия», — резюмировали журналисты Sina.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подробно рассказал о новейшем большом десантном корабле (БДК) «Петр Моргунов», который в ближайшее время встанет на вооружение ВМФ России.

Новости партнеров