Женщину с больным ребенком выгнали из больницы в Пензенской области

В городе Кузнецке Пензенской области женщину с больным ребенком выгнали за пределы детской больницы из-за очереди. Они прождали на улице 20 минут в десятиградусный мороз, прежде чем попасть на прием к врачу. Об этом возмущенная кузнечанка рассказала в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«Я все понимаю — пандемия, коронавирус, но давайте в медучреждениях будем людьми. Дали направление с ребенком ложиться в больницу. На улице -10°C. У ребенка температура, пусть и небольшая. Приезжаем в детскую и пытаемся зайти. В холл выходит медсестра и говорит: «Ждите на улице, с ребенком зайти в здание нельзя вообще». То есть, если вы второй или третий по счету к доктору и не важно, что на улице практически зима, вы будете ждать с ребенком на улице! Это как? Я попросила пустить ребенка хотя бы в малюсенький коридорчик — не пустили. Хорошо, что мы вторые были и простояли минут 20», — написала женщина в соцсети.

Кроме того, как стало известно ФАН, женщину долгое время отказывались класть в больницу вместе с 6-летним ребенком, объясняя это ее недавней болезнью. Лишь через несколько дней, убедившись, что она полностью здорова и не представляет опасности для здоровья окружающих, ей позволили лечь в больницу.

«Если бы доктор предупредил, что такие «нововведения» в больнице, с простоем на улице, я бы ребенка и одела теплее. Сегодня нас, наконец, положили в больницу. На улице не ждали, так как были одни. По видимому, зависит от смены и доброжелательности медперсонала», — рассказала ФАН собеседница.

О многочасовых очередях в пензенских поликлиниках ФАН сообщал ранее. Жители Пензы и области, имеющие возможность лично посетить городские больницы, неоднократно жаловались на то, что вынуждены часами стоять в очередях к врачам. Часто очереди выходят за пределы больницы и продолжаются уже на улице.

Кроме того, по данным пензенского Минздрава, в период второй волны коронавирусной инфекции из больниц региона уволилось около 450 медработников. Оставшиеся специалисты просто физически не успевают быстро принять всех пациентов, поток которых с каждым днем продолжает расти.