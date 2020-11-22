Прервавшая молчание Алсу удивила поклонников выставленным фото

Москва, 22 ноября. Знаменитая российская певица Алсу заинтриговала своих подписчиков новым постом в социальной сети Instagram. Девушка опубликовала несколько новых фотографий, порадовав фанатов новым ярким образом и приятными новостями, связанными с ее музыкальным творчеством.

Напомним, долгое время российская певица не давала каких-либо комментариев о своей творческой деятельности и держала фанатов в полном неведении о новых музыкальных композициях. Однако вскоре Алсу прервала затяжное молчание и сообщила о выходе нового альбома.

Алсу приняла решение сообщить своим поклонникам о новой работе, опубликовав пост в социальной сети. Певица предстала перед фанатами в откровенном обтягивающем белом платье возле рояля. Под фотографией она написала сообщение, в котором заметила, что неспроста сменила образ, надев яркий наряд. Алсу сообщила, что в начале декабря будет представлен новый альбом, который получил название «Я хочу одеться в белое».

Подписчики восхитились новым образом певицы, заметив, что ей очень идет белоснежное платье, а также обрадовались долгожданному выходу нового музыкального альбома. Сама певица обратила внимание, что новая пластинка должна прийтись по вкусу большинству ее фанатов, заметив, что работала над новинкой несколько месяцев.

Ранее Алсу удивила фанатов необычным новым статусом — она обратила внимание, что составители сканворда загадали ее как «мать Микеллы Абрамовой».