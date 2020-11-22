Михаил Цивин заявил, что его супруга завещала имущество Марии Баталовой



Москва, 22 ноября. Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко продолжает уверять, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина оставили ее семью без крыши над головой. Но супруги утверждают, что ничего не брали, а, наоборот, отдавали все Баталовым. Более того, по словам Цивина, Наталья Георгиевна свое имущество завещала Марии Баталовой еще до заключения договора ренты. Наталья Георгиевна считала Марию членом своей семьи, и та ей отвечала тем же.

«Наташка-Наташка, подружка была, — вспоминает Михаил Цивин времена дружбы с Баталовыми. — А вы в курсе, что Наталья Георгиевна еще до подписания договора пожизненного содержания на Марию Алексеевну написала завещание? Таким образом, оставила меня бомжом, — не дай бог что. Она все свое имущество завещала Марии Алексеевне. У нас в семье большая часть имущества принадлежит жене: недвижимость, даже машина ее. Я очень был расстроен и на нее обижен. Она сказала: «У меня детей нет, а Маша — это божий промысел. Я буду за ней ухаживать как за родной дочерью». Вот и все».

По словам Михаила Цивина, они с Натальей Георгиевной сейчас очень переживают за Марию Баталову, которая выдернута из привычной компании. Дочь актера очень скрупулезный и пунктуальный человек. Малейшее нарушение ее режима может сильно расстроить женщину, а строго соблюдать его могла только Наталья Дрожжина.

«Мария Алексеевна — сложный человека, — продолжает рассказывать Цивин. — Мария Алексеевна написала инструкцию на двух страницах, как надо за ней ухаживать. Начиная от подъема утром, заканчивая вечерними процедурами. Все это по часам. Она живет по правилам, и когда эти правила нарушаются, она безумно страдает».

Напомним, Следственный комитет России по заявлению родных актера возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Дрожжиной и Цивина. После чего Цивин рассказал ФАН, что Гитана Аркадьевна скрыла завещание Баталова и обманула старшую дочь актера от другой женщины.