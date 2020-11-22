Турок жестоко избил двух иностранок в Анталье

Анталья, 22 ноября. Мужчина жестоко избил двух туристок в одном из курортных районов Турции.

Издание IHA сообщает, что инцидент произошел накануне в районе Муратпаша в Анталье. Поздно ночью местные жители оказались свидетелями уличной потасовки. Две девушки спасались бегством от турка, прося о помощи.

Мужчина догнал одну из туристок и начал избивать ее ладонью по лицу. Вторая бросилась выручать подругу, однако тоже получила удар по щеке. Все действие снимали на видео очевидцы с балкона жилого дома. Кадры оказались в распоряжении издания.

Прохожие поспешили на помощь девушкам и скрутили буйного турка, после чего вызвали полицию. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов забрали нарушителя порядка и двух пострадавших. Жандармерия приступила к расследованию инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, Турцию неоднократно называли опасной страной для туристов. Депутат Госдумы РФ Александр Шерин просит россиян отказаться от отдыха на курортах республики.