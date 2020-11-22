Посольство США раскрыло изначальную цель Евромайдана

Киев, 22 ноября. Поздравления, адресованные Украине по случаю очередной годовщины с начала Евромайдана и опубликованные на странице посольства США в одной из социальных сетей, обнажили первоначальные цели государственного переворота, который произошел в стране в 2014 году. Об этом пишут обозреватели «СМИ». Авторы статьи обратили внимание на поздравительное заявление временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин, заметив, что представитель Вашингтона открыто сообщает, зачем семь лет назад были устроены масштабные акции протеста в Киеве.

Журналисты издания заметили, что в своем поздравлении Квин буквально раскрыла изначальную цель Евромайдана. Она сообщила, что беспорядки были устроены только ради евроатлантической интеграции Украины. Фактически основной целью организаторов протестных акций было вступление страны в Североатлантический альянс и ЕС.

«Семь лет назад украинцы собрались на майдан с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Новые институции, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабилизацию банковской и энергетической отрасли и глубокое привлечение гражданского общества, были бы невозможны без Евромайдана», — отмечает Кристина Квин.

Однако слова представителя США совершенно не вяжутся с реальной ситуацией в стране. Спустя семь лет Украина погрязла в крупном экономическом и политическом кризисе. При этом украинские власти, несмотря на огромное количество серьезных внутренних проблем, до сих пор надеются на вступление в западные международные организации.

Сейчас же государство находится под внешним управлением со стороны Запада, что, в свою очередь, пагубно отражается на политических и экономических процессах. Власти страны фактически не решают проблемы, а лишь откладывают их в долгий ящик.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко раскритиковал власти Украины за полное безразличие к экономическим проблемам страны. Киев фактически находится в «просящем положении» перед МВФ.