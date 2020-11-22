В Крыму появился свой министр-блогер



Симферополь, 22 ноября. Министерство спорта Республики Крым запустило новый интернет-проект «Километровочка», ведущей которого стала руководитель ведомства Ольга Торубарова. В рамках проекта министр будет привлекать к спорту крымских чиновников: делать с ними разминку, пробегать дистанцию, длиной в один километр. Кроме того, они будут обсуждать некоторые социальные вопросы и жизненные истории. Гостем первого выпуска стала глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.

«Задача этого проекта — привлечь к занятиям физической активностью как можно больше крымчан и постараться сделать так, чтобы спорт стал нормой нашей жизни. Чтобы этого добиться, начинать нужно прежде всего с самих себя. И положительный пример должны показывать в первую очередь руководители органов местной власти. Вот мы и хотим проверить, насколько спортивны в Крыму руководители муниципальных образований», — рассказала ФАН Торубарова.

На своей странице в Facebook Ольга Торубарова призвала всех заниматься спортом и отметила, что в дальнейшем принять участие в проекте смогут все желающие.

«Участником может стать любой гражданин нашего полуострова. Главное условие — любовь к спорту и желание систематически заниматься утренней гимнастикой, поскольку моя километровочка — это утренняя пробежка выходного дня! Заряжайтесь энергией движения! Занимайтесь спортом всегда и везде!» — написала министр.

Отметим, ранее ФАН представил претендентов на победу в номинации «Спорт», которая посвящена репортажам и интервью о достижениях профессиональных спортсменов и любителей. Автор материала, набравший наибольшее количество читательских голосов, станет лауреатом премии «Хорошие новости России».