Потомственная ведьма дала нумерологический прогноз на Новый 2021 год Быка

На календаре еще ноябрь, но ФАН начинает заранее готовить наших читателей к встрече Нового 2021 года, который сменит наделавший столько шума 2020-й. Наступающий год, согласно популярному во всем мире восточному (китайскому) календарю, пройдет под знаком Быка. Бык, как и символ уходящего года Крысы, относится к одной стихии — металлу.

Идущего на смену Крысе Быка называют Белым или Золотым. Именно золотой статус Быка считает наиболее точным постоянная советчица ФАН от имени потусторонних сил — ведунья и астролог Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой. Ведунья рассказала, что за символ — Золотой Металлический Бык, когда это животное вступит в свои права, а также дала советы, как не упустить удачу в Новом году.

«Начну с того, что Крыса в течение всего этого года делала подготовительную теневую работу, но при этом наделала много шума, — рассказала Алена Полынь. — Напомню, согласно китайской мифологии, когда Бог раздавал животным номера, Крыса добежала первой (с года Крысы начитается 12-годичный цикл традиционного восточного календаря. — Прим. ФАН) и получила первое место. Но мы с вами знаем, что приплыла она на спине Быка, который в итоге стал вторым. То есть Крыса всех обхитрила».

Эта аллегория подтверждает, что год Крысы был годом хитрых теневых решений, когда многие даже не понимали, куда что движется, продолжила ведунья.

«Так мы с вами и жили весь год, порой не понимая, что нас ждет на следующий день. Кроме того, с точки зрения нумерологии, наличие в номере года двух двоек говорило о некой обездвиженности. Действительно, катаклизмы 2020 года дали многим из нас возможность задуматься о том пути, который мы с вами прошли», — отметила Полынь.

Когда наступит год Металлического Быка

Алена Полынь предупредила, что Крыса так легко не выпустит власть из рук — в новогоднюю ночь ее сила ослабнет, но не исчезнет.

«Год Крысы будет длиться до 12 февраля, поэтому даже после наступления Нового года мы еще будем пребывать в крысиной стихии, — говорит Полынь. — Тем не менее в ночь с 31 декабря на 1 января нумерологически год сменится, а это очень важно. Дело в том, что у нас появится новый нумерологический код года — это единица (2021). Единица нам говорит о резком движении вперед, о начале нового. А когда в феврале к этому прибавится Бык собственной персоной, мы получим очень быстрые перемены. Мы даже не будем успевать понять, что происходит: утром ждешь одно, а днем уже такое, о чем и помыслить было нельзя».

Готовьтесь к переменам

По словам ведуньи, хотя Бык — животное солидное и в целом положительное, он нередко бывает агрессивен, и к этому нужно быть готовым.

«Вот откуда эти резкие перемены, даже, возможно, открытая агрессия! Если Крыса все делала исподтишка, то впереди, в новом году, нас могут ждать открытые конфликты и даже катаклизмы, которые будут происходить мгновенно: не успел очухаться, а все уже произошло. Без раскачки и длительной подготовки. Бык не привык долго думать — он сразу действует, а единица в номере — еще один важный знак яркого движения. Так что год будет весьма активный и нумерологически, и согласно китайскому календарю. Активности будет много: Бык как будто ускорит время, за которым нам нужно будет успевать», — подчеркнула Алена Полынь.

Как успеть за Быком и не упустить удачу, а также советы, как встретить Новый год, что надеть и поставить на стол, читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

Год Быка: цифры и факты

Бык занимает второе место в 12-летнем китайском зодиакальном цикле. 12 животных китайского лунного зодиака расположились так: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья.

Знаки китайского зодиака определяются по лунному календарю от наступления Китайского Нового года. Это происходит в период между 21 января и 20 февраля, в этом году Новый год по китайскому календарю наступит в ночь на 12 февраля.

Годы Быка: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Известные люди, рожденные в год Быка:

Иван Айвазовский, Анна Ахматова, Майя Плисецкая, Алла Пугачева, Валентина Терешкова, Владимир Высоцкий, Сергей Безруков, Наполеон Бонапарт, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Чарли Чаплин, Мерил Стрип.