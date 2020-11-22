Вдова Джигарханяна рассказала об их последнем разговоре

Москва, 22 ноября. Актер Армен Джигарханян за день до смерти признался бывшей жене Татьяне Власовой в любви. Об этом рассказала сама женщина, ухаживавшая за любимым перед кончиной.

Вдова Джигарханяна вспомнила, как ей позвонила сиделка актера. Она передала трубку артисту, который хотел поговорить с Власовой.

«И он мне сказал: «Я тебя очень люблю»», — рассказала она о последнем разговоре с артистом.

По словам Власовой, у Джигарханяна в последнее время была мученическая улыбка. Несмотря на боль, артист никогда не жаловался.

«И на следующий день его не стало…» — заключила женщина в программе «Ты не поверишь!».

Джигарханян женился на Власовой в 1967 году. Некоторое время женщина жила и работала в США, где присматривала за домом актера и преподавала русский язык. Общих детей у пары не было. Они развелись в 2015 году, после чего у артиста начался роман с третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Брак получился непростым, и в 2017 году закончился разводом. В прошлом году Джигарханян сообщил, что воссоединился с Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем.

Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Спустя три дня его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.