Апокалипсис во Владивостоке: такого не было тридцать лет

Владивосток, 22 ноября. В Приморском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации — десятки тысяч человек лишены электричества, воды и тепла.

Синоптики предупреждали о приближении циклона, который нёс мокрый снег. А при сохраняющейся положительной температуре в южных районах Приморья снег превратился в дождь, который продолжался почти двое суток. Ситуация осложнилась к исходу первых суток, когда в край пришли холодные воздушные массы и сильный ветер, в результате чего вода, попадающая на ветки деревьев, провода, стоящие под открытым небом автомобили, мгновенно превращалась в лёд. Как только обледенение проводов превысило расчётное, начались массовые обрывы проводов и падения столбов линий электропередач, в том числе и высоких опор ЛЭП 110 кВт. Это повлекло за собой повсеместное отключение электроснабжения, остановку насосов систем тепло- и водоснабжения.

Еще одной бедой стало повсеместное обрушение деревьев, не выдерживающих массу льда, образовавшуюся на ветках и стволах. Падающие деревья перекрыли движение автотранспорта, значительно затруднили работу аварийных бригад, направленных коммунальными службами для устранения аварий на линиях электро-, тепло- и водоснабжения.

На вторые сутки развивающейся катастрофы было принято решение о перекрытии движения по вантовому автомобильному мосту, который соединяет материковую часть Владивостока с островом Русский, в результате чего значительное число людей не смогли уехать домой на остров, или вернуться с него (на острове расположен кампус Дальневосточного Федерального Университета, где трудятся и обучаются тысячи людей). Для обеспечения сообщения с островом был направлен морской паром.

Однако, обледенение было настолько сильным, что под грузом льда оборвалась оболочка (кожух) одного из тросовых вант моста, и свесилась над фарватером, по которому в бухты Владивостока входят морские суда. Висящая оболочка, по оценкам специалистов, может угрожать судоходству.

Отмечались перебои в работе Интернета, из магазинов быстро исчезла бутилированная вода и газовые баллончики – население Владивостока, таким образом, отреагировало на катастрофу. По отчету оперативного штаба по устранению последствий стихийного бедствия, по состоянию на 20 ноября только во Владивостоке в 1799 многоквартирных домах отсутствовало электроснабжение, не было отопления в 1229 дома, отсутствовала холодная вода в 1698 домах, а горячей воды не было в 1248 домах. Оценочно света лишились более 120 тысяч человек в одном только Владивостоке. После обрушения опор ЛЭП 110 кВт в Надеждинском районе, электричества лишились жители этого, а также Хасанского районов – всего порядка 70 тысяч человек.

Во Владивостоке, не выдержав давления льда, отвалилась панель 12-этажного дома, которая упала на припаркованный у подъезда автомобиль, едва не убив стоявшего рядом владельца, который успел отскочить в сторону, услышав падение плиты. В районе Покровского храма был обнаружен замерзший мужчина, ставший, по всей видимости, единственной жертвой первого дня ледяной катастрофы.

Во всём крае выпало значительное количество осадков, в некоторых районах до 2,5 месячной нормы, было отменено автобусное и воздушное сообщение с удалёнными районами Приморья, на дороги вышла практически вся уборочная техника.

На устранение последствий стихии вышло 99 аварийных бригад от коммунальных служб, которые последовательно стали восстанавливать нарушенное энергоснабжение. К 22 ноября удалось вернуть электричество более чем 60 тысячам жителей края. Однако, как сообщили в региональном штабе, полное восстановление всех видов энергоснабжения может затянутся до конца следующей недели, так как обрывы линий электропередач в отдельных случаях произошли в труднодоступных горных районах, куда обычной технике пробиться просто невозможно.

Специалисты отмечают, что подобное явление наблюдалось во Владивостоке более тридцати лет назад, а такие катастрофические последствия обусловлены разрастанием городской инфраструктуры, что и привело к её повышенной уязвимости.