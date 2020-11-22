Эксперт объяснил, почему США хотят контролировать ситуацию в Донбассе

Киев, 22 ноября. Украинские власти не посмеют возобновлять активные боевые действия на юго-востоке страны без отмашки со стороны Вашингтона. К такому выводу пришел известный политический эксперт Олег Неменский, комментируя ситуацию с мирным урегулированием ситуации в Донбассе. В интервью СМИ Неменский сказал, что Киев фактически придерживается формулы «ни войны, ни мира», игнорируя Минские соглашения и отказываясь от любых попыток решения конфликта дипломатическим путем. Однако украинские представители также не планируют организовывать военную операцию в регионе, поскольку это не соответствует интересам США.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе рассказал о трех законопроектах, которые необходимо принять Киеву, чтобы решить конфликт на юго-востоке страны. Речь идет о законах о демилитаризации, об амнистии и о проведении выборов в Донбассе.

Неменский напомнил, что Киев не совершает никаких активных действий, чтобы решить вопрос Донбасса и закончить гражданскую войну. Украинские власти не готовы и к проведению наступательной операции, поскольку такая «самодеятельность может не понравиться» Вашингтону.

По словам эксперта, США хотят взять ситуацию в Донбассе под свой контроль, поскольку планируют использовать конфликт в геополитических целях. Однако подобные планы Белого дома могут быть нарушены украинскими националистами и ультраправыми группировками, которые хотят организовать специальные провокации, чтобы продолжить военные действия на юго-востоке Украины.

«Да, с ними много кто имеет дело, ведет свои игры, но это довольно автономные организации и могут предпринимать довольно крупные действия на свой страх и риск», — заметил Неменский.

Однако США не устраивает такая ситуация, поэтому Вашингтон будет делать все возможное, чтобы установить свое влияние и полностью контролировать происходящее на Украине.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев планирует продлить действие закона об особом статусе Донбасса.