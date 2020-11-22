Зарубежные СМИ обратили внимание на слова Путина в ходе саммита G20

Москва, 22 ноября. Зарубежные СМИ активно обсуждают речь президента РФ Владимира Путина на саммите G20. Журналисты обратили особое внимание на заявления о коронавирусе.

Российский лидер выступил на саммите G20, где многое сказал о ситуации с пандемией коронавируса. Иностранные СМИ выпустили ряд материалов, в которых говорится, что Россия готова поделиться вакциной от COVID-19 со странами.

Арабская газета Asharq Al-Awsat отметила слова Путина о доступности вакцины от коронавируса. Международный канал платного телевидения в Индии WION передал информацию об общей цели стран G20, ссылаясь на выступление президента РФ.

Также агентство Reuters цитирует Путина, а арабский телеканал Al Arabia посвятил словам российского президента несколько сюжетов. Журналисты выпускают публикации, где приводят заявления Путина о рисках массовой безработицы.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало трансляцию выступления Путина на саммите G20.