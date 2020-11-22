Инвесторы активно развивают сферу туризма Краснодарского края

Краснодар, 22 ноября. Объем заключенных инвестсоглашений в санаторно-курортной сфере увеличился на 48,9% за три года, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В текущем году власти региона подписали два крупных соглашения на сумму 5,3 млрд рублей, а также допсоглашения к уже реализующимся проектам, увеличив объем вложений на 1,4 млн.

Так, будут построены трехзвездочный отель под брендом AccorHotels в Сочи и гостиничный комплекс Miracleon в Анапе. Кроме того, «Почта России» восстановит нефункционирующий сейчас объект в Геленджике. Пандемия коронавируса перекроила график реализации некоторых инициатив, но о полной остановке речи не идет, отметил Руппель.

Кубань уже нескольких лет является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций. В туристической отрасли сейчас реализуются 67 соглашений на сумму более 41 млрд рублей. Инвесторы чувствует себя комфортно, готовы вкладывать средства в краевую экономику и создавать новые рабочие места, добавил чиновник.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства.