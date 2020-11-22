Эксперт по СМИ обвинил иностранные соцсети в предвзятой прозападной позиции

Иностранные социальные сети на своих платформах хотят видеть исключительно прозападную точку зрения. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий административный штраф до 3 млн рублей, ограничение трафика, частичную и даже полную блокировку интернет-ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ и журналистов.

Федеральные массмедиа неоднократно сталкивались с удалением информационных материалов в Facebook, Twitter и на YouTube. Законопроект направлен на защиту закрепленных в Конституции прав граждан РФ на доступ к информации. Он стал ответом на участившиеся блокировки прозападными интернет-платформами, в частности Twitter и YouTube, российского патриотического контента. Авторы предлагают вводить санкции против зарубежных сайтов за ограничение доступа по расовой, национальной и политической принадлежности. Все решения будут приниматься по согласованию с МИД РФ, поскольку речь идет об иностранных компаниях.

Манукян считает, что если власти РФ примут законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, то западные ресурсы больше не смогут «распространять антироссийский бред».

«Долго мы терпели откровенную цензуру со стороны западных соцсетей. Многие аккаунты СМИ и лидеров мнений страны выкашливались пачками, причем и в Twitter, и на Facebook. Дошло до цензуры официальных российских ресурсов на видеохостинге YouTube. Сложилось четкое впечатление, что эти сети и хостинги хотят на своих ресурсах видеть только прозападную точку зрения, а пророссийский взгляд планируют постепенно стереть из памяти пользователей, словно ластиком с бумаги», — сказал блогер.

Эксперт комиссии по СМИ, считает, что час расплаты близок.

«Я думаю, совсем скоро соответствующие структуры получат полное право на блокировку за цензуру абсолютно любого ресурса. Тогда те, кто сидит на западных донатах, закопошатся, как тараканы. Они боятся, что их площадки прикроют, и Западу негде будет распространять антироссийский бред. Совсем скоро включится свет, и они разбегутся в разные стороны», — уверенно отметил Манукян.

Роскомнадзор уже направлял ноты протеста в адрес Facebook, Twitter и Google, которые ограничивали доступ к материалам около 20 российских средств массовой информации. Среди пострадавших — РИА Новости, RT, Sputnik, «Россия-1» и многие другие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Россия должна препятствовать ущемлению интересов жителей страны на интернет-просторах. Он подчеркнул, что соответствующий механизм действительно необходимо прорабатывать.