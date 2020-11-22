Суд высшей инстанции Боснии и Герцеговины окончательно утвердил оправдательный приговор 54-летнему Гаврило Стевичу, отклонив протест прокуратуры на его оправдание нижестоящим судом. Это первое уголовное дело в стране, возбужденное по требованию Украины против сербских добровольцев, находившихся в Донбассе. Ранее суды Боснии и Герцеговины отправили за решетку 25 граждан страны, воевавших в Сирии на стороне исламистов.

Власти Украины обвиняли Стевича в том, что в 2014 году он 2,5 месяца воевал в Донбассе в составе сербского добровольческого подразделения «Йован Шевич». Этот отряд появился на базе подразделения сербских добровольцев «Князь Лазарь», которое в феврале-марте 2014 года помогало силам самообороны Крыма противостоять украинским националистам. Свое имя он получил в честь серба, который в 1751 году принял российское подданство и командовал гусарским полком, состоящим из его сонародников. Именно он стал основателем области Славяносербия, существовавшей в 1753—1764 годах на территории современного Донбасса.

Заместитель главы сербского четнического движения Зоран Андрейич утверждает, что сербский отряд был создан спонтанно. В июле 2014 года группа сербов сопровождала конвой с гуманитарной помощью в Луганск и получила оружие для его охраны на российской границе. Их обстреляли украинские военные и трое раненых сербов оказались в госпитале в Луганске, а остальные решили отомстить за них. Командиром отряда стал Братислав Живкович, численность группы в разное время составляла от 36 до 250 человек. Кроме сербов в отряде воевали граждане России и Болгарии. По сообщению пресс-службы ополчения Новороссии, 12 августа 2014 года сербское подразделение в ходе боя уничтожило два танка, одну самоходную артиллерийскую установку и одно орудие войск Украины вместе с экипажами. Как сообщил в социальных сетях Братислав Живкович, властями ДНР принято решение о создании памятника сербским добровольцам в городе Дебальцево.

В ответ на украинские обвинения Гаврило Стевич заявил, что он действительно в июле 2014 года через Сербию и Россию прибыл в Луганск, но не для участия в боевых действиях. Он надеялся найти работу в качестве журналиста. С сербскими добровольцами он общался только в местной больнице, куда его приглашали в качестве переводчика. От Стевича нельзя было ожидать других показаний, так как если бы он признал свою службу в отряде «Йован Шевич», то суд Боснии и Герцеговины должен был бы назначить ему уголовное наказание.

Судья Бранко Перич сказал, что, хотя Украиной было представлено суду доказательство в виде фотографии Стевича в военной форме и с автоматом Калашникова на фоне грузовика с надписью «ЛНР» на двери, но нельзя утверждать, что он был членом подразделения «Йован Шевич». Также не было установлено, когда и где была сделана фотография. Перич так прокомментировал оправдательный приговор:

«Это первое судебное дело, связанное с Украиной, и у суда не было какой-либо [подобной] практики. Обвинение не представило доказательств того, находился ли обвиняемый в Луганской области. Не было представлено и никаких доказательств того, что в течение двух месяцев и 15 дней, пока Стевич оставался на Украине, он там воевал».

А Гаврило Стевич после оглашения решения суда заявил:

«Суд действовал гуманно, точно так же и я поехал на Украину из гуманистических побуждений. Я тронут и счастлив, приятно чувствовать себя свободным».

Однако, потерпев поражение в зале суда, Украина не оставляет попыток испортить жизнь тем, кто был с народом Донбасса в самое трудное для него время. Киев намерен добиваться наказания граждан Боснии и Герцеговины Неманьи Поневича, Давора Савичича, Радослава Милоевича, Славенко Кузмановича, Живана Вуксановича и Димитра Йойича. Есть информация, что Йойич, 1992 года рождения, погиб в Донбассе. Надеемся, что первый оправдательный приговор станет судебным прецедентом по подобным делам.

Совсем по-другому складываются дела у бывших добровольцев из Сербии. Напомню, что ее нынешний президент Александр Вучич еще летом 2014 года, будучи тогда премьер-министром, заявил о своих соотечественниках на пресс-конференции в Белграде:

«На 99% — это боевики-наемники. Вместо того, чтобы защищать чужие интересы, им следовало бы позаботиться о собственных семьях. То, что они получают по 2100 или по 6500 долларов за бой, в зависимости от стороны конфликта, — не имеет значения».

В результате только в 2015-2019 годах суды Сербии вынесли участникам боевых действий 30 обвинительных приговоров. Правда, в тюрьму не попал никто: трое получили полгода домашнего ареста, а остальные — от полугода до двух лет условного тюремного заключения. В настоящее время в Сербии рассматривается еще 16 таких уголовных дел.

В Польше вынесли заочно три приговора с реальными сроками лишения свободы. Уже в этом году Румыния на 15 лет запретила Братиславу Живковичу въезд на свою территорию.

При этом мне не удалось найти ни одного уголовного дела, возбужденного против тех иностранцев, кто воевал на стороне Украины против жителей Донбасса, если не считать, конечно, дело Виталия Маркива в Италии. Его, как известно, в итоге отпустили на Украину.

Так, еще 11 февраля 2015 года министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич признала участие граждан ее страны в карательных операциях Украины. Как минимум 20 хорватов воевало и в составе известного своей нацистской ориентацией батальона «Азов». Однако ни одного сообщения о привлечении кого-нибудь из них к уголовной ответственности найти не удалось. Налицо наличие двойных стандартов со стороны руководства Запада и в сфере юриспруденции. Впрочем, весь мир уже привык к этому.

Ветераны отряда «Йован Шевича» объединились в Сербии в движение четников. В Интернете можно посмотреть видео, где они во главе с Братиславом Живковичем выгоняют с рынка Сербии мигрантов, которые продавали продукты, полученные бесплатно от Красного Креста. В интервью различным СМИ они заявляют, что если их православные братья попадут в беду, то они снова придут им на помощь.