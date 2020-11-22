В Пензе участников акции против подорожания проезда начали вызывать в полицию

Пенза, 22 ноября. Неравнодушные пензенцы, принимавшие участие в акции против повышения стоимости проезда в общественном транспорте города Пензы, начали получать приглашения в полицейский участок. Об этом ФАН рассказал один из участников мероприятия, активист Ленинского коммунистического союза молодежи Сергей Балясников.

«Я пришел со своим плакатом. Продолжительность была небольшой, не больше 10 минут. Полиция у каждого участника переписывала паспортные данные и телефон. Разгона пикета не было — после того, как я завершил свой пикет, я покинул это место. 20 ноября мне позвонили по телефону, представились. Сказали, что мне необходимо посетить полицейский участок для того, чтобы расписаться в протоколе по поводу акции 5 ноября. Я попросил вызвать меня повесткой, которую сейчас ожидаю. Насколько мне известно, еще одному участнику назначили 80 часов работ, так как за участие в акции ему назначили вторую административку», — поделился с ФАН собеседник.

Напомним, что о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте города Пензы перевозчики впервые заговорили в начале ноября. Такая новость в период эпидемиологической обстановки вызвала у пензенцев крайне негативную реакцию.

5 ноября у здания администрации Пензы прошли одиночные пикеты против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и за льготы на проезд для школьников и студентов. Несмотря на всеобщее недовольство, с 14 ноября 2020 года перевозчики, осуществляющие деятельность по нерегулируемым тарифам, повысили стоимость проезда.

После подорожания стоимость билета в автобусах составила 27 рублей, а в маршрутных такси — 32 рубля. Как сообщал ранее ФАН, глава администрации города Пензы Андрей Лузгин, ссылаясь на действующее законодательство, заявил о невозможности повлиять на ценообразование в маршрутах частных перевозчиков.